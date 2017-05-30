Санкт-Петербург, 30 мая, 2017, 16:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге могут появиться специальные зоны для жарки на мангале. Таким образом депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев («Единая Россия») предлагает легализовать приготовление шашлыка, которое сейчас фактически находится вне закона.

Игоревич Шашлык

Как стало известно 30 мая корреспонденту ИА REGNUM, депутат уже направил соответствующее обращение вице-губернатору города Николаю Бондаренко, ответственному за благоустройство.

Алексей Цивилев замечает, что приготовление шашлыка в России — это «целая традиция», а петербуржцы вообще «солнцем не избалованы», так что пытаются выбраться на природу при первой возможности. И почти каждый при этом жарит шашлык, нарываясь на административное взыскание.

Проблема в том, что жарка шашлыка на самом деле вне закона. Это значит, что, выезжая на природу или выходя в парк, вы рискуете попасться на административном правонарушении, и вам грозит штраф. Мало того, от недобросовестных шашлычников страдает и окружающая среда, многие не убирают за собой мусор, это загрязняет городские парки и ухудшает общую экологическую обстановку в городе, повышает уровень пожарной опасности в лесах», — говорит депутат.

Вместо того, чтобы вводить «шашлычный патруль» и отлавливать таких недобросовестных граждан, лучше создать комфортные условия для любителей шашлыка, считает народный избранник. «Я предлагаю эту проблему решить, выделив особые «шашлычные зоны» для горожан», — пояснил единоросс.

Напомним, регламентировать отдых любителей шашлыка в Петербурге и Ленобласти пытаются в течение долгих лет. Сейчас жарить шашлыки и вообще разводить огонь в парках и лесопарках, скверах и садах нельзя, это запрещено статьёй 3 городских правил охраны и использования зелёных насаждений, а также законом «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Штраф составляет от 3 до 5 тыс. рублей. На балконе собственного дома жарить мясо можно лишь на гриле, потому что разведение огня в лоджии или на крыше карается штрафом до 420 тыс. рублей.

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Согласно закону, пользоваться мангалом можно лишь на расстоянии не менее 50 метров от жилых зданий, при наличии воды или огнетушителя, высота мангала должна быть не менее 30 см. Особые зоны для «шашлычников» предлагали оборудовать еще в прошлом году, в частности, речь шла о севере города и Выборгском районе. Сейчас это допустимо лишь, например, на базах отдыха, въезд на которые не бесплатен.

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Как сообщалось, член Совфеда Алексей Александров предлагает увеличить штрафы за разжигание костров на сумму от 1 млн до 3 млн рублей. По его мнению, штрафы должны быть такими, чтобы люди боялись нарушать закон, а сегодняшние суммы никого не пугают. Сейчас за розжиг костров с нарушением противопожарной безопасности гражданам грозит штраф до 3 тыс. рублей, а в случае возгорания — до 5 тыс. рублей.

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