В Совфеде предлагают повысить штрафы за костры до 3 млн рублей
Нынешние штрафы любителей шашлыков не пугают
Москва, 4 мая 2017, 13:54 — REGNUM Член Совфеда Алексей Александров предлагает кратно увеличить штрафы за разжигание костров.
Сейчас за розжиг костров с нарушением противопожарной безопасности гражданам грозит штраф до 3 тыс. рублей, а в случае возгорания — до 5 тыс.
Сенатор предлагает их увеличить — от 1 млн до 3 млн рублей. По его мнению, штрафы должны быть такими, чтобы люди боялись нарушать закон, а сегодняшние суммы никого не пугают, пишет «Парламентская газета».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, повышенный уровень — «оранжевый» пожароопасности объявлен в Москве, Московской, Тульской, Калужской областях.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары-2017
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Путин поручил правительству запустить механизм расселения аварийного жилья
NB!
04.05.17
Украина минирует Азовское море
NB!
04.05.17
На зампреда Пензенской городской думы зведено уголовное дело: идут обыски
NB!
04.05.17
В ДНР до сих пор не знают о судьбе детей-сирот, увезенных на Украину
NB!
04.05.17
«Роснефть» укрепляется в Чечне
NB!
04.05.17
Еще одна громкая отставка в Омской области: на этот раз вице-губернатор
NB!
04.05.17
Миссия ООН на Украине осудила необъективность следствия по делу 2 мая
NB!
04.05.17
«Действия Киева подтверждают, что крымчане сделали правильный выбор»
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 мая
NB!
04.05.17
«Родина-мать» на витрине пивной подвела бизнесмена из Краснодара под штраф
NB!
04.05.17
Украинское болото: углубление упадка и топтание на месте — обзор экономики
NB!
04.05.17
Районы Санкт-Петербурга ранжировали по удобству для жизни
NB!
04.05.17
Антиправительственный кризис в Петербурге преодолен
NB!
04.05.17
«Я увидел все репрессии эстонского государства в полной их красе»
NB!
04.05.17
В Финском заливе обнаружены две погибшие советские подлодки
NB!
04.05.17
«В психике Мадуро доминирует ген авторитаризма»
NB!
04.05.17
Польский мятеж 1863 г. и народная война против него
NB!
04.05.17
Без языка: Таллину предложено отказаться от русского образования
NB!
04.05.17
Россия перестала играть в поддавки с Турцией
NB!
04.05.17
56 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
NB!
04.05.17
«Анна Каренина. История Вронского». Кино
NB!
04.05.17
Церковь должна крепнуть и взрослеть как организм социальный