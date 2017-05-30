Воронеж, 30 мая, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Многочисленные нарушения законодательства в сфере использования и охраны лесов выявила прокуратура в Воронеже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM по итогам проверки 30 мая сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

skeeze Лесные пожары

Так, прокуроры установили, что арендаторы лесных участков в черте Железнодорожного района Воронежа допускают захламление лесных участков бытовыми отходами, не производят очистку лесных участков.

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Кроме того, арендаторы не выполняют и противопожарные мероприятия: отсутствуют минерализованные полосы по периметру участков, агитационные аншлаги на противопожарную тематику, средства предупреждения и тушения лесных пожаров. Кроме того, в управление лесного хозяйства Воронежской области не представляются лесные декларации, отчеты об использовании, охране и защите лесов.

Всего по результатам проверки прокуратурой выявлено более 30 нарушений закона, возбуждено два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.31 КоАП РФ («Нарушение правил санитарной безопасности в лесах») и ч. 4 ст. 8.25 КоАП РФ («Нарушение правил использования лесов»), внесено семь представлений об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных к ответственности.

Именно захламление леса, несоблюдение правил пожарной безопасности становятся основными причинами лесных пожаров. В 2010 году лесные пожары уничтожили 16 тыс. га, значительная часть пожаров произошла в черте Воронежа, в том числе, на Кожевенном кордоне (Железнодорожный район). Спасатели в числе причин называли в том числе и несанкционированные свалки.

Добавим, что в 2015 году воронежские ученые представили проект создания национального парка «Воронеж»: в его состав предлагалось включить пригородные леса, Усманский бор, Воронежский государственный заповедник и Воронежское водохранилище.

25 мая Воронежская областная дума приняла в первом чтении закон о «зеленом поясе» — создании зоны с ограниченным режимом природопользования и хозяйственной деятельности. Предполагается, что с принятием документ воронежские леса получат дополнительный механизм защиты от, например, застройки.