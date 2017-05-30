Москва, 30 мая, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Жертвами урагана в Московском регионе стали 14 человек, сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Последствия урагана

В Москве из-за урагана погибли 11 человек, в Подмосковье — три. Точное количество пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются.

Ранее сообщалось о двух погибших в Подмосковье, было обнаружено тело еще одной жертвы стихии, сказала Петренко.

От урагана пострадали 170 человек, из них 146, в том числе 22 ребенка, были госпитализированы. Из-за ветра были повреждены линии электропередач, рекламные конструкции и остановки общественного транспорта.

В Московском регионе продолжается ликвидация последствий разгула стихии. К устранению последствий урагана в Москве привлечены свыше тысячи спасателей, задействовано более 170 единиц техники.

Читайте также: В Московском регионе местами выпало более 60% месячной нормы осадков‍