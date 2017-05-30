Якутск, 30 мая, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Читайте также: Богатая Якутия: 14,5 млн рублей на золотые часы с гербами и флагами

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Поправки в главный финансовый документ региона приняты во втором чтении сегодня, 30 мая, на внеплановом заседании Госсобрания Якутии. Многие депутаты остались недовольны внесёнными корректировками, считая, что республика пытается экономить не на том, на чём нужно.

Доходы бюджета республики увеличены на 1,3 млрд рублей, расходы — на 1,1 млрд рублей, но при этом «в расходной части бюджета наблюдаются значительные изменения и перемещения как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения», пояснила в своём докладе заместитель председателя Счётной палаты Ирина Басова. По её словам, после внесённых корректировок изменения придётся вносить в 34 госпрограммы республики из 36.

Существеннее всего в регионе сократят расходы по программе развития здравоохранения (на 680 млн рублей или 3%), социальную поддержку граждан (260 млн рублей или на 1,6%), управление государственными финансами и госдолгом (217 млн рублей). Инвестиционную программу Якутии были вынуждены урезать на 30 млн рублей до 18,1 млрд — это, напомним, деньги в том числе на строительство школ и детских садов.

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Наибольшее увеличение ассигнований предусмотрено по программе обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие энергетики (на 1,2 млрд рублей), на развитие транспортного комплекса (500 млн рублей) и обеспечение жильём детей-сирот (663 млн).

Депутат Гаврил Парахин, комментируя поправки, отметил, что логичнее было бы снизить расходы на госпрограмму по созданию условий для духовного и культурного развития народов Якутии на 2017 год (заложено 2,4 млрд рублей), региональные печатные и электронные СМИ (815 млн рублей) и научно-техническое развитие республики (437 млн рублей).

«Трудно объяснить нашим избирателям, почему сокращается бюджет, который мы принимали, много обсуждали, логики очень мало, и объяснить будет трудно, — высказался заместитель председателя парламента Якутии Виктор Губарев. — Например, мы приняли экологическую доктрину, провели съезд, и в то же время мы сокращаем статью расходов на охрану окружающей среды на 58 млн рублей, и многие статьи, если посмотреть, тоже. Очень много обещали, на миллиарды рублей, а свои обещания не сдерживаем. Правительству нужно вместе с Госсобранием определить приоритеты, что дальше. Надо очень серьёзно посмотреть, как у нас работа складывается по бюджету. Нужно очень детально проанализировать, в правительстве должны чёткую программу иметь».

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Виктор Губарев также напомнил, что в республике много говорили о развитии местного производства.

«Но сегодня движений больших нет, ни одного примера не можем привести, чтобы рабочие места создавались в районах. Если не будем делать выводы, то дальше ситуация будет ещё сложнее», — уверен вице-спикер.

Депутат Леонид Владимиров также считает нужным в корне пересматривать методы формирования бюджета.

«Прогноз наш зависит от ценных бумаг, от того, какой будет доллар, от трансфертов из федерального бюджета. Нужно, чтобы республика своим производством увеличивала свою доходную часть. Верим, что из кубышки всё будет идти и идти, а кубышка-то закрывается. Скоро на колени надо будет вставать, что ли? Все говорят «Дай!», — отмечал парламентарий.

Депутат и ректор СВФУ Евгения Михайлова выразила пожелание, чтобы работа по распределению бюджетных средств в регионе велась системная во всех отношениях и была бы справедливой и объективной.

Председатель постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров напомнил, что в Якутске вопрос обеспечения школами стоит очень остро, и на его решения нужны деньги. С ним согласен и депутат Владимир Фёдоров.

«Осенью всё, что в Якутске назревало, выльется на улицу. Это демонстрации будут, и не 2 тысячи человек», — уверен он.

Парламентарий также напомнил, что когда бюджет принимали, то те, кто голосовал против, уже говорили о том, что таких сумм не будет, и соответствующих доходов республика не получит.

«Это наша бюджетная политика по предоставлению льгот естественным монополиям, таким как угольная промышленность, нефтяная промышленность. Те льготы, которые мы им предоставляем, не работают, и в трудные периоды жизни они отворачиваются и не помогают нашей республике. Необходимо развивать местное производство, поднимать малый бизнес, средние предприятия, сельскохозяйственные предприятия. За счёт этого мы сможем увеличивать занятость в небольших городах и на селе, и только таким образом мы сможем увеличить налогооблагаемую базу. А последствия той политики, которая проводилась в последнее время, мы видим на примере принятия этого бюджета. Мы пишем, что бюджет будет с увеличением на 1,2 млрд, но на самом деле мы знаем, что в нём будет не хватать 8,7 млрд рублей», — отметил Владимир Фёдоров.

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«Ни разу не было министерством экономики предложено, как выйти из этой ситуации, как сделать так, чтобы усилить бюджет, — констатировал также депутат. — Очень хорошо научились говорить, почему мы не можем сделать, а предложений, как это сделать, нет. Вы должны показывать, как нам вести бюджет, а не сокращать его бездумно. Евгения Михайлова может статистику привести, где на праздники по 11−12 млн рублей, на перевод организаций на электронные виды обращения 156 млн рублей. Просто со специалистами депутат взял и нашёл, почему вы этого не можете сделать?»

Этот вопрос так и остался риторическим. Поправки депутаты поддержали, законопроект приняли в окончательном чтении. В результате корректировок параметры бюджета Якутии на 2017 год таковы: расходы 177,7 млрд, доходы — 171,3 млрд, дефицит — 6,4 млрд рублей.

Комментируя внесение вынужденных изменений в бюджет, председатель правительства Якутии Евгений Чекин объяснял депутатам, что проблемы с недополучением доходов в республиканскую казну возникли из-за изменения курса доллара: бюджет прогнозировался на основании его стоимости в 64,5 рубля, а сегодня курс — 57 рублей.

«Если ситуация сохранится, то всё ещё более серьёзно, — сказал премьер-министр республики. — Нам всё равно нужно будет найти те статьи, которые резать».

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Как сообщало ИА REGNUM, о грядущих трудностях с исполнением бюджета Якутии ранее предупреждал глава региона Егор Борисов, констатировавший 25 апреля, что бюджет региона недополучил порядка 8 млрд рублей доходов, и такая тенденция с исполнением бюджета, возможно, будет продолжаться и дальше. Он объяснил причину возникших трудностей с поступлениями в бюджет большими проблемами крупных предприятий республики, которые работают на мировом рынке и зависят от колебаний цены на нефть и курса доллара.

По состоянию на 1 апреля 2017 года у Якутии накопился самый большой госдолг среди территорий Дальнего Востока — 44,5 млрд рублей.

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Расходы на социальную сферу вынуждены сокращать и на Сахалине. Островной регион пока является единственным на Дальнем Востоке не имеющим коммерческих или государственных кредитов. Тем не менее на Сахалине вступил в силу региональный закон об отмене всеобщих выплат на рождение первенца, а также на полноценное питание для беременных женщин и детей. Теперь получать выплаты смогут лишь те, чей доход не превышает 1,5 прожиточного минимума. Закон, инициированный губернатором Сахалина Олегом Кожемяко, позволил областному бюджету сэкономить 200 миллионов рублей, но вызывает резко негативную оценку общественности.