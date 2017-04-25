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Глава Якутии: «У нас будут большие проблемы по исполнению бюджета»

Экономика

Главный финансовый документ региона придётся перекраивать

Бюджет
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Бюджет

Якутск, 25 апреля 2017, 08:09 — REGNUM  Якутия недополучила 8 млрд рублей доходов в казну за первый квартал 2017 года. Такая тенденция с исполнением бюджета, возможно, будет продолжаться и дальше, заявил глава региона Егор Борисов во время отчета перед парламентом 25 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«По итогам первого квартала мы недополучили 8 млрд рублей налога на прибыль. 8 млрд, которые были заложены в доходах бюджета республики. По прогнозам это может и дальше продолжаться, в этом случае у нас будут большие проблемы по исполнению бюджета. На предыдущей сессии я эти проблемы предполагал, на сегодняшний день я вижу, что эта позиция укрепляется, она плохая, негативная для республики», — пояснил глава Якутии.

Он объяснил причину возникших трудностей с поступлениями в бюджет большими проблемами крупных предприятий республики, которые работают на мировом рынке и зависят от колебаний цены на нефть и курса доллара.

Егор Борисов подчеркнул, что поступления по остальным налогам (имущественному, НДФЛ и так далее) растут, но ставку в последние годы Якутия делала именно на доходы от налога на прибыль.

«Мы, когда принимали бюджет, рассчитывали на оптимальный вариант с учётом картины прошлого года. Но мировая экономика сегодня колеблется, волатильность наблюдается. Как работали, так и будем дальше работать, драматизировать ситуацию не будем, социальные статьи расходов будут сохранены, а то, что связано с поддержкой экономики… Здесь правительство будет свои предложения выдвигать», — также сказал глава Якутии, пояснив, что корректировки в главный финансовый документ региона на 2017 год будут вноситься в мае, и отметив, что теперь республике придётся снижать расходы.

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Как сообщало ИА REGNUM, о возможных финансовых проблемах в республики Егор Борисов сообщал 5 марта в прямом эфире ГТРК «Саха».

«Что касается сокращения расходов, то мы предполагаем, что будут сложности. На каком-то этапе может произойти уменьшение доходной части бюджета. Мы получаем большой объем финансовых ресурсов в виде дотаций, субсидий, субвенций за счет федерального бюджета. Этот объем может сократиться. Ну и, соответственно, как будет складываться ситуация в экономике. Мы предполагаем, что определенные сложности появятся», — сказал тогда глава региона.

Напомним, бюджет Якутии на 2017 год был принят с параметрами: доходы — 165,7 млрд рублей, расходы — 169,9 млрд рублей, дефицит — 4,2 млрд рублей. В марте дефицит увеличили до 6,6 млрд рублей. Госдолг республики составляет уже более 45 млрд и, по прогнозу долговой политики региона, к 2019 году вырастет до 56,5 млрд.

Отметим также, что в принятом бюджете не нашлось необходимых сумм на обеспечение жильём детей-сирот, на создание инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей, помощь обманутым дольщикам и решение проблемы нехватки мест в школах Якутска. Средства на эти цели собирались выделить в случае поступления дополнительных доходов в бюджет.

В 2016 году кризис не сильно затронул Якутию. Директор информационно-аналитического центра «Эксперт» НИ ИРЭС Северо-Восточного федерального университета, кандидат экономических наук Юрий Данилов объяснял это тем, что основные промышленные предприятия и их продукция экспортные, расчет по ним идет в иностранной валюте, и при падении курса рубля объём денежных поступлений в эти компании увеличивается.

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