Екатеринбург, 30 мая, 2017, 08:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге городские власти объявили конкурс по выбору подрядчика, который должен будет провести исследование работы общественного транспорта. Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, максимальная стоимость контракта составляет 12,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Исследование предполагает провести анализ работы городского транспорта и транспортной инфраструктуры, пассажиропотока, остановок, на которых горожане чаще всего делают пересадки. Помимо этого предполагается исследовать пассажиропоток в аэропорт «Кольцово» и пригородных автобусных маршрутов. По итогам работы должен быть сформирован перечень предложений по улучшению эффективности маршрутов общественного городского транспорта.

Обязательным условием при проведении исследования считается учёт опыта не менее 20 городов, при этом победитель конкурса должен учесть проекты строительства высокоскоростных магистралей Казань — Екатеринбург и Екатеринбург — Челябинск, проект строительства второй очереди метро 2011 года, схему маршрутной сети Екатеринбурга, разработанную фондом «Город.PRO», а также учесть развитие городской агломерации.

Конкурс будет проведён до 19 июня, а срок исполнения контракта — до 1 марта 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге уже было проведено подобное исследование. Тогда стоимость контракта составила восемь миллионов рублей, исследованием занялся фонд «Город.PRO». В итоге им была представлена программа реформы городского общественного транспорта, которая предполагала ликвидацию почти всех привычных маршрутов, а это более сотни, и создание нескольких десятков новых.

По замыслу разработчиков реформы, Екатеринбург должен быть охвачен сетью более коротких маршрутов, а горожане будут перемещаться в отдалённые районы с пересадками. Проезд при этом будет оплачиваться повремённо, то есть транспортные услуги не должны бы были подорожать для жителей города. Старт реформы был намечен на 1 июля 2017 года.

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Однако новость о том, что в Екатеринбурге предстоят нововведения в сфере городского транспорта, всколыхнула общественность. Сначала горожане стали выражать недовольство в социальных сетях и на форумах. Затем в интернете была размещена петиция против реформы общественного транспорта в Екатеринбурге. В адрес предстоящих нововведений звучала критика как простых горожан, так и специалистов. Против реформы высказалась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Также с критикой выступили в региональной Госавтоинспекции, заявив о том, что разработчики нововведений не обратились в ГИБДД, а ведь именно дорожная полиция могла бы оказать помощь при разработке маршрутов с учётом самых проблемных участков в городе, где чаще всего происходят дорожные инциденты. Более того, в Екатеринбурге было проведено несколько митингов против транспортной реформы.

В итоге городские власти объявили о том, что радикальные нововведения в сфере общественного транспорта переносятся на 2019 год. А с 2017 года мэрия займётся информированием горожан, подготовкой новых остановочных комплексов и обновлением автобусного парка. Более того, встал вопрос о взыскании с фонда «Город.PRO» денег, которые мэрия потратила на разработку новой схемы.

Впрочем, в самом фонде заявили, что свою работу выполнили, обязательства исполнили и деньги возвращать не будут. Кстати, в эту работу входило в том числе и изучение маршрутов общественного транспорта.

С июля по ноябрь 2017 года предстоит отмена всего 15 маршрутов. И среди них оказались востребованные гражданами маршруты, а также те, в которых расчёты с пассажирами проходят законным образом: пассажир платит за проезд и получает на руки билет. При этом менее востребованные маршруты, в том числе с «серой кассой», где при оплате наличкой пассажирам не предлагают билет, чиновники решили сохранить как альтернативу ликвидируемым.

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Добавим, сейчас в Екатеринбурге 139 действующих маршрутов общественного транспорта, из них 87 автобусных, 18 трамвайных и восемь троллейбусных. На линии в городе ежедневно выходит более 1400 единиц общественного транспорта различной вместимости.

При этом эксперты в качестве причины реформ называют желание властей сохранить муниципальный общественный транспорт. А сделать это можно, пересадив горожан с частного на муниципальный. Напомним, последний сейчас испытывает финансовые трудности. Зимой трамваи и троллейбусы могли остаться без электричества — энергетики из-за долгов угрожали обесточить линии. А в марте сотрудники «Муниципального объединения автобусных предприятий» «Трамвайно-троллейбусного управления» провели митинг, на котором потребовали достойной оплаты труда и ликвидации долгов по заработной плате.

К попыткам спасения муниципального общественного транспорта Екатеринбурга подключились власти Свердловской области. На уровне региона была создана специальная межведомственная рабочая группа.

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