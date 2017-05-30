Москва, 30 мая, 2017, 08:19 — ИА Регнум. В Московской, Рязанской и Тульской областях из-за грозы и сильного ветра были отключены от энергоснабжения более 30 тыс. человек. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщает Центральный региональный центр МЧС Российской Федерации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM После урагана. Оборванные провода

«30 мая в зоне отключения от электроснабжения остаются 3 субъекта: Тульская, Московская и Рязанская области, с общей численностью: 127 населенных пунктов, 20 муниципальных районов, 40 социально-значимых объектов, более 9 тыс. жилых домов с населением свыше 30 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники специальных служб ведут работы по расчистке придворовых территорий и восстановлению электроснабжения.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 мая на Москву и Подмосковье обрушился ураган. Сильный ветер выворачивал с корнем деревья, ломал рекламные и другие конструкции, крушил автобусные остановки. В результате разгула стихии в столице погибли 11 человек, еще более 145 пострадали.

В правительстве Москвы сообщили, что семьям погибших, а также пострадавшим при урагане в столице будут выплачены денежные компенсации.

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