В Центральной России из-за непогоды остались без света 30 тыс. человек
Москва, 30 мая, 2017, 08:19 — ИА Регнум. В Московской, Рязанской и Тульской областях из-за грозы и сильного ветра были отключены от энергоснабжения более 30 тыс. человек. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщает Центральный региональный центр МЧС Российской Федерации.
«30 мая в зоне отключения от электроснабжения остаются 3 субъекта: Тульская, Московская и Рязанская области, с общей численностью: 127 населенных пунктов, 20 муниципальных районов, 40 социально-значимых объектов, более 9 тыс. жилых домов с населением свыше 30 тыс. человек», — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники специальных служб ведут работы по расчистке придворовых территорий и восстановлению электроснабжения.
Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 мая на Москву и Подмосковье обрушился ураган. Сильный ветер выворачивал с корнем деревья, ломал рекламные и другие конструкции, крушил автобусные остановки. В результате разгула стихии в столице погибли 11 человек, еще более 145 пострадали.
В правительстве Москвы сообщили, что семьям погибших, а также пострадавшим при урагане в столице будут выплачены денежные компенсации.
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