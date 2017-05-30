Хабаровск, 30 мая, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Спасенные зоозащитниками Хабаровска дворняги Воля и Умка переехали в Германию, во Франкфурт-на-Майне. Встречи с новыми хозяевами собакам пришлось ждать долгих 7 месяцев — бюрократия и непонимание едва не стали непреодолимой стеной. Но доброта и любовь победили все трудности, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бездомные собаки

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История дворняги Воли, три года прожившей в узкой расщелине между домами и спасенной волонтерами — зоозащитниками Хабаровска, долго обсуждалась в СМИ и социальных сетях.

Несчастная собака, затравленная и запуганная до крайней степени, боялась выходить из своей добровольной тюрьмы, а по ночам дико выла от страха и голода. Сердобольные люди кормили дворняжку, но выманить на белый свет не могли.

С непростой задачей вызволения затворницы из заточения справились только местные зоозащитники.

История, которую волонтеры опубликовали в интернете, стала известна не только в России, но и за ее пределами.

С приютом для безнадзорных собак связалась жительница Франкфурта-на-Майне и сообщила о своем желании взять к себе домой Волю и ее соседа по вольеру пса-дворняжку Умку.

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Семь месяцев ушло на оформление документов, на преодоление стены из непонимания: многие «ответственные товарищи» попросту не могли поверить в то, что людям из далекой Германии понадобились бездомные дальневосточные собаки.

«Вот прямо так и говорили: мол, понимаем, когда арабских скакунов везут, элитных собак, других дорогих животных. Но чтобы дворняжек?!», — рассказала зоозащитница Дарья Степанцова.

Теперь все переживания и тяготы позади. Воля и Умка счастливы в своей новой семье.

Как сообщало ИА REGNUM, чудовищное дело хабаровских живодерок, издевавшихся над беззащитными животными, всколыхнуло общественность региона. Многие жители, и не помышлявшие ранее о том, чтобы взять домой беспородную собаку, после дикой истории приняли такое решение. Между тем, приюты, в которых содержат бездомных животных в регионе, часто испытывают крайнюю нужду и существуют лишь на пожертвования. В память о погибших от рук живодерок невинных животных зоозащитники решили поставить памятник и объявили сбор средств.