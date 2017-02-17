Гособвинение будет настаивать на длительном сроке для хабаровских живодёрок

«Сейчас под давлением доказательств признались, полностью осознали свою вину и в содеянном раскаиваются»

Хабаровск, , 08:58 — REGNUM Жительницы Хабаровска, фигурантки уголовного дела о жестоком обращении с животными, в ходе расследования полностью признали свою вину. Молодые хабаровские живодёрки раскаялись в содеянном, но обвинение намерено требовать для них длительного срока лишения свободы, сообщает портал «Губерния».

Уточняется, что дело об издевательствах над домашними питомцами в ближайшее время поступит в Индустриальный районный суд Хабаровска. Как считают в управлении Генеральной прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), раскаяние зачтётся живодёркам в суде. Кроме того, суд учтёт возраст обвиняемых (17 лет).

Гособвинение намерено настаивать на большом сроке лишения свободы для молодых хабаровчанок. Комментируя решение прокуратуры, прокурор отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью управления генпрокуратуры в ДФО Игорь Острянин отметил, что вменяемость живодёрок доказана психолого-психиатрической экспертизой.

«Они полностью осознавали, что делают, когда с применением садистских методов убили 15 объектов животного мира. Сперва объектами преступлений выступали птенцы, потом они перешли на голубей, затем на собачек и кошек», — уточнил он.

По словам Острянина, живодёрки меняли орудия пыток — от камней до лезвий и молотков. Он уточнил, что хабаровчанки безжалостно потрошили животных.

«Сейчас под давлением доказательств [фигурантки дела] признались, полностью осознали свою вину и в содеянном раскаиваются», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля заместитель генпрокурор России Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу хабаровских живодёрок. Вскоре дело будет передано в суд — после того, как обе фигурантки получат копии подписанного Гулягиным документа. Обе фигурантки дела не являются психически больными. Издеваясь над животными, они чётко понимали, что делают.

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