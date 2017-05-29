Севастополь, 29 мая, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Прошедший 27 мая в Севастополе митинг против проекта Генерального плана показал крайнюю точку кипения горожан, севастопольцы возмущены действиями правительства и заксобрания. Об этом заявил политик и общественный деятель Севастополя Вадим Колесниченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Митинг в Севастополе

«Митинг был связан с крайней точкой кипения севастопольцев. Точка кипения уже наступила и самое страшное — возврата не будет, и если не обратить на это внимание и пытаться загнать в котел, то котел взорвется — если не через полгода, то через год однозначно. Потому что затрагиваются интересы нескольких десятков тысяч человек», — сказал Колесниченко.

Он считает, что в Севастополе прошла «беспрецедентная акция», потому что впервые собрался столь многолюдный митинг, практически на окраине города.

Как сообщало ИА REGNUM, на митинге принята резолюция, в которой его участники просят президента РФ назначить специальную комиссию в связи с критической ситуацией в городе.

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Колесниченко заявил, что правительство Севастополя, нарушая 12-ю статью 6-го Федерального Конституционного закона (о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе России новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя), начало кампанию по отъему земельных участков — около трёх тысяч исков уже находятся в судах, ещё около трёх тысяч исков, как ожидается, будет подано.

«Отнимаются земельные участки, которые были узаконены украинскими документами, и украинская власть к ним претензии не имела. В судах — не претензии к украинским органам власти, как должно быть, с точки зрении права, а к гражданам», — продолжает политик.

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«Городская власть, судебная власть многозначительно кивает вверх о том, что это исполняется прямое указание президента России. Что является прямой ложью и прямым неисполнением шестого федерального закона», — говорит Колесниченко.

«Закон определяет следующее: все правоустанавливающие документы, которые были выданы при украинской власти, являются законными и действительными. Никакие российские документы, которые бы подтверждали законность этих документов — не требуются», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая глава избиркома Валерий Медведев подал в отставку в преддверии губернаторских выборов, которые пройдут в сентябре.

Политологи считают, что замена главы избиркома — это попытка примирения конфликта между врио губернатора Дмитрия Овсянникова и группы влияния экс-председателя ЗС Алексея Чалого.