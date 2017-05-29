Берлин, 29 мая, 2017, 13:08 — ИА Регнум. О том, что финансовые институты Германии и Швеции собираются вложить средства в проект «Ямал СПГ», Михельсон говорил ранее. Отмечалось, что Германия и Швеция станут участниками проекта во втором квартале 2017 года. Соответствующие решения уже приняты, а участие этих стран является стратегическим для проекта

Yamallng Ямал СПГ

Однако теперь глава «Наватэка» подтвердил эти данные и назвал примерные суммы вложений. Сейчас сторонам предстоит осуществить много технической работы. На это может уйти несколько месяцев, отметил глава российской энергетической компании.

Вообще собственниками «Ямал СПГ» на сегодняшний момент являются «Новатэк» (50,1%), Total (20%), Китайская национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) (20%) и Фонд «Шёлкового пути» (9,9%). Первые договоренности по поводу проекта возникли в 2013 году, когда «Новатэк» и CNPC подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которым китайской стороне будет поставляться не менее 3 млн тонн СПГ в год. «Новатэк» и китайский Фонд «Шелкового пути» заключили договор купли-продажи 9,9% акций проекта «Ямал СПГ» в 2015 году.

Напомним, что «Ямал СПГ» реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения. Согласно оценкам, доказанные и вероятные запасы месторождения составляют 926 млрд кубометров голубого топлива. Проект предполагает строительство завода по сжижению газа, причем тремя очередями в течение трех лет, начиная с 2017. Ежегодно здесь будет производиться около 16,5 млн тонн СПГ и до 1,2 млн тонн газового конденсата с поставкой на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Стоимость проекта — $27 млрд. Сегодня удалось законтрактовать уже практически весь объем — 96% будущего объема СПГ.

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Помимо разработки месторождения и строительство СПГ-завода, здесь также предполагается создание инфраструктуры. В частности, создание морского порта, аэропорта в районе поселка Сабетта, перевалочной базы в бельгийском Зебрюгге для поставок энергоносителя. Соглашение об организации последней было подписано в 2014 году. Дело в том, что перевалочная база в Европе позволит осуществлять доставку сжиженного газа на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в любое время года, в периоды отсутствия навигации по Северному морскому пути в восточном направлении.

В конце 2016 года Леонид Михельсон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал, что первый танкер со сжиженным природным газом в рамках проекта «Ямал СПГ» должен отправиться к потребителю через год. Готовность проекта в конце прошлого года оценивалась в 68%. Прогресс по первой линии составлял около 85%. Так, уже в конце 2017 года планируется залить первый танкер. Однако тогда же глава «Новатэка» сказал президенту, что проект нуждается в своевременная помощь от государства, поскольку в условиях санкций и проблем с внешним финансированием эти деньги помогли бы придерживаться запланированного графика.

Что касается поставок газа с «Ямал СПГ», то, например, еще в ноябре 2013 года испанская Gas Natural Fenosa подписала контракт на закупку СПГ с Ямала сроком на 25 лет. Объем поставок — 3,2 млрд кубометров СПГ в год. Поставки начнутся в 2018 году, подтвердил Михельсон. Общий объем контракта — более €30 млрд.

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