Москва, 28 мая, 2017, 16:53 — ИА Регнум. Около трех тысяч человек собрались на митинге против реновации в Москве. Об этом сообщает в воскресенье, 28 мая, пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Алексей Стратонников ИА Красная Весна Митинг против реновации в Москве 28.05.2017

«На улице Вавилова проходит согласованное властями г. Москвы шествие, которое завершится митингом, — говорится в сообщении. — В мероприятии принимает участие около трех тысяч человек».

Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивают сотрудники полиции и бойцы Росгвардии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая в Москве на Суворовской площади прошел митинг против реновации «За права москвичей». Представители инициативных объединений выступили против поправок в закон о столице, точечной застройки, сноса гаражей и создания платных парковочных зон.

В акции протеста также приняли участие обманутые участники долевого строительства.

Евгений Каканов ИА Красная Весна Шествие против реновации в Москве 28.05.2017

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