Пхеньян, 28 мая, 2017, 04:33 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын признал успешными проведенные в стране испытания зенитного оружия и распорядился о запуске его в массовое производство. Об этом 28 мая сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

По данным Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын наблюдал за успешным испытанием нового типа вооружения, организованным Академией национальной обороны, однако время и место проведенных испытаний не сообщалось.

По сравнению с предыдущим годом возможности оружия были улучшены в части эффективности обнаружения и уничтожения целей, а также точности удара, подчеркнул Ким.

«Эта система оружия, чья работоспособность была тщательно проверена, должна быть массово произведена для развертывания по всей стране, чтобы полностью пресечь дикую мечту врага командовать воздухом, хвастаться превосходством в воздухе и мощным оружием», — цитирует северокорейского лидера ЦТАК.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп и глава правительства Японии Синдзо Абэ договорились о расширении санкций в отношении Северной Кореи в связи с непрекращающимися с ее стороны ядерными испытаниями. Кроме того, Вашингтон принял решение об усилении ударной авианесущей группы военно-морских сил США.

Последний запуск баллистической ракеты, способной нести ядерную боеголовку Пхеньян провел 21 мая.

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