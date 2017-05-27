Рим, 27 мая, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Лидеры «Большой семерки» (G7) готовы ужесточить ограничительные меры в отношении Российской Федерации, если Москва не выполнит положения минских соглашений. Об этом говорится в итоговом документе, принятом по завершении саммита G7 в Таормине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Санкции могут быть отменены, когда Россия выполнит свои обязательства, — говорится в тексте коммюнике. — Тем не менее, мы также готовы принять дальнейшие ограничительные меры в отношении страны, если этого потребуют ее действия».

При этом в сообщении отмечается, что решение конфликта на Украине зависит от выполнения всеми сторонами своих обязательств в рамках минских соглашений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели ограничительные меры против отдельных компаний и физических лиц России. Затем санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Кремль ввел эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели ограничительные меры против России.

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