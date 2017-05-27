Москва, 27 мая, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Сборная России по футболу, которая в ближайшее время выступит на Кубке конфедераций, является «непредсказуемой». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала RT.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футболисты

«Что касается качества игры и нашей команды, они достаточно непредсказуемы, — заявил глава МИД РФ. — Я очень рад, что эти мероприятия (Кубок конфедераций и чемпионат мира) пройдут в России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кубок Конфедераций ФИФА 2017 года пройдет в период с 17 июня по 2 июля в четырех городах Российской Федерации: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Чемпионат мира (ЧМ) по футболу 2018 года пройдёт в РФ с 14 июня по 15 июля. Проведение спортивного праздника запланировано на 12 стадионах в 11 городах страны. Главной площадкой ЧМ-2018 станет стадион «Лужники».

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