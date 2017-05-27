Ташкент, 27 мая, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Узбекистан в рамках реализации Стратегии развития страны на 2017−2021 годы заключил соглашения и договоры на сумму около 44 млрд долларов. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, выступая сегодня, 27 мая, перед Сенатом страны.

Пакко Карта — флаг Узбекистана

Стоит отметить, что глава внешнеполитического ведомства республики впервые отчитался о работе вверенного ведомства перед парламентом Узбекистана. В своем выступлении он охватил деятельность министерства по привлечению в экономику Узбекистана иностранных инвестиций, новых технологий, развитию добрососедских отношений, туризму и другое.

«Только по результатам государственных визитов президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркмению, Казахстан, Россию и Китай было подписано 239 соглашений и договоров на общую сумму 37,7 млрд долларов», — сообщил Камилов.

По его словам, в целом за короткий период в рамках реализации стратегии развития заключено около 320 соглашений и документов на общую сумму 44 млрд долларов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, с вступлением в должность нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в республике разработана стратегия развития страны на 2017−2021 годы, которая включает в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.

Кандидат от Либерально-демократической партии Узбекистана, премьер-министр страны Шовкат Мирзиёев по итогам досрочных выборов президента страны в декабре 2016 года получил 88,61% голосов избирателей.