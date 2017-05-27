Узбекистан за короткий период заключил соглашения на $44 млрд
Ташкент, 27 мая, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Узбекистан в рамках реализации Стратегии развития страны на 2017−2021 годы заключил соглашения и договоры на сумму около 44 млрд долларов. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, выступая сегодня, 27 мая, перед Сенатом страны.
Стоит отметить, что глава внешнеполитического ведомства республики впервые отчитался о работе вверенного ведомства перед парламентом Узбекистана. В своем выступлении он охватил деятельность министерства по привлечению в экономику Узбекистана иностранных инвестиций, новых технологий, развитию добрососедских отношений, туризму и другое.
«Только по результатам государственных визитов президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Туркмению, Казахстан, Россию и Китай было подписано 239 соглашений и договоров на общую сумму 37,7 млрд долларов», — сообщил Камилов.
По его словам, в целом за короткий период в рамках реализации стратегии развития заключено около 320 соглашений и документов на общую сумму 44 млрд долларов.
Как ИА REGNUM сообщало ранее, с вступлением в должность нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в республике разработана стратегия развития страны на 2017−2021 годы, которая включает в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.
Кандидат от Либерально-демократической партии Узбекистана, премьер-министр страны Шовкат Мирзиёев по итогам досрочных выборов президента страны в декабре 2016 года получил 88,61% голосов избирателей.