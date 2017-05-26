Москва, 26 мая, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Прибытие мощей Николая Чудотворца, канатная дорога, уголовное дело по факту хищения, налоги, реновация, новая служба, летний отдых детей, праздник мороженого — в специальном обзоре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мощи Николая Чудотворца в храме

Прикоснуться к святыне

В Москве в храме Христа Спасителя с 22 мая любой желающий может поклониться мощам святителя Николая, которые были доставлены в столицу из итальянского города Бари, передавал «1 Канал».

Это уникальное событие, мощи святого Николая Чудотворцане покидали итальянский Бари на протяжении более чем 900 лет, и принесение мощей в Россию стало возможным благодаря договоренностям патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском в феврале 2016 года на Кубе.

Николая Чудотворца чтут как православные, так и католики. Но в России отношение к этому святому особое — в каждом храме есть икона святого угодника, к нему обращаются и в горе и в радости, просят о помощи и покровительстве. Организаторы заверили, что никаких спецпропусков и вип-очередей не будет, отдельную очередь сделали для инвалидов-колясочников и тех, которые передвигаются на костылях.

Николай Чудотворец — самый почитаемый святой в России. Итальянский город Бари, где они хранятся около тысячи лет, мощи покинули впервые за все это время. Исключение было сделано только для России. Доступ к святыне открыт с 08:00 до 21:00. В Москве мощи будут находиться до 12 июля, затем на две недели будут перенесены в Санкт-Петербург.

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь из поломников

Первая канатная дорога

В Москве начнется строительство зеркальной станции канатной дороги в Лужниках. Канатная дорога строится к ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России. Как сообщалось на портале мэра и правительства Москвы, станция канатной дороги, которая свяжет Воробьёвы горы и стадион «Лужники», будет сделана из отполированных стальных панелей и ударопрочного стекла. Она должна заработать к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Длина канатной дороги составит 737 метров, её будут обслуживать три станции: на улице Косыгина (верхняя), на Воробьёвской и на Лужнецкой набережных (нижняя). Станция «Лужники» будет представлять собой прямоугольное здание со стеклянным первым этажом и легкими навесными рельефными фасадами из перфорированных металлических панелей.

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200 млн рублей мимо культуры

23 мая правоохранительные органы провели обыск в квартире у художественного руководителя «Гоголь-центра» режиссера Кирилла Серебренникова. Обыск проводился в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 году, выделенных АНО «Седьмая студия», предавал «Серебряный дождь».

Как сообщало ГСУ СК РФ по Москве, по версии следствия пока неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» (театральная труппа, созданная режиссером Кириллом Серебренниковым в 2012 году на основе собственного актерско-режиссерского курса в школе-студии МХАТ) с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенных государством в соответствии с gостановлением правительства на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации.

По факту хищения бюджетных средств, выделенных на развитие искусства, возбуждено уголовное дело. В рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств руководством театральной труппы «Седьмая студия», созданной руководителем театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым, задержаны двое подозреваемых, сообщало АГН «Москва».

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Налог на фаст-фуд

Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова предложила ввести специальный налог для производителей фаст-фуда, передавало АГН «Москва».

«Запретами ничего не сделаешь. Вот если на фаст-фуд налоги вводить. Я думаю, что в Москве мы на него не введем, но федеральный налог, если министерство здравоохранения это сочтет. Здесь только таким образом можно действовать. Сколько уже Макдональдс пытаются запретить. Ничего ни у кого не получается. Только разъяснительная работа плюс какие-то экономические моменты», — сказала Стебенкова.

По мнению депутата, вопрос введения налога для производителей фаст-фуда должен быть изучен. «Надо, конечно, подумать на эту тему, анализировать. Хотя сейчас в условиях экономического кризиса будут кричать, что душат малый бизнес. Но это вопрос дискутабельный», — сказала она.

Реновация «срубит» каждое четвертое дерево

В результате реализации программы реновации в Москве зелёным насаждениям города будет нанесён колоссальный ущерб. Столица может лишиться около 2 700 гектаров деревьев (это почти 7% всех древесных насаждений в границах старой Москвы и в 4 раза больше, чем лишилась Москва за последние 15 лет).

Гринпис России сообщал, что 13 районов из-за реновации могут лишиться более 25% деревьев. Под снос попадают наиболее экологически эффективные зелёные зоны — там растут деревья, которые посадили несколько десятилетий назад. Деревья, которые будут высажены взамен вырубленных, достигнут тех же показателей экологической эффективности лишь через несколько десятилетий.

По мнению экспертов Гринпис России, законопроект о реновации» недопустим ещё и потому, что он разрешает не соблюдать строительные, санитарно-эпидемиологические, пожарные, экологические и другие нормы. Застройка без соблюдения этих норм может привести к экологическому коллапсу в Москве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажный дом

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Новая служба — Дорожный патруль

В Москве создана новая служба — Дорожный патруль. Ее специалисты будут вести мониторинг дорожной ситуации, проверять дорожную инфраструктуру и помогать при ДТП. Патруль также будет следить за парковкой, сообщало m24.ru.

Как заявил глава ЦОДД Вадим Юрьев, основная цель «Дорожного патруля» — максимально увеличить пропускную способность в городе и помогать автомобилистам.

Экипажи патруля проводят мониторинг транспортной ситуации в городе, помогают сотрудникам дорожных служб при чрезвычайных ситуациях, следят за исправностью светофоров и дорожных знаков. Также специалисты проверяют дороги на предмет провала грунта и помогают водителям с неисправными автомобилями, которые мешают проезду транспорта.

Юрьев добавил, что «Дорожный патруль» полезен во время крупных спортивных мероприятий. К примеру, во время тестового матча Кубка конфедераций 2017 года специалисты новой службы управляли потоками общественного и личного транспорта.

«КультЛето»

Программу бесплатного детского отдыха «Московская смена» продлили на 2017 год. Бесплатные занятия летом смогут посетить ребята в возрасте от семи до 14 лет. Запись на первую смену началась 25 мая, сообщалось на портале мэра и правительства Москвы.

В этом году программа детского отдыха «Московская смена» будет организована в 266 столичных учреждениях, среди которых 132 школы департамента образования, 30 спортшкол департамента спорта и туризма и 104 учреждения департамента труда и социальной защиты населения. При этом они будут находиться под присмотром 3898 педагогов и специалистов, и медицинское сопровождение будут обеспечивать 726 медицинских работников.

Во время летних смен дети под руководством педагогов смогут съездить на экскурсии, получить новые знания, посетить мастер-классы и позаниматься спортом. Также будет организовано трехразовое питание. В столичных школах ребят ждут на первую смену, которая пройдет с 1 по 30 июня.

Также, как сообщало, в июне более 200 культурных центров впервые запустят программу городского летнего отдыха «КультЛето». В течение трех месяцев дети и подростки смогут играть на свежем воздухе под присмотром педагогов, проводить научные эксперименты и даже снимать собственные фильмы, не выезжая за пределы столицы. В рамках проекта в учреждениях департамента культуры откроются более 1500 студий и мастерских. Будут разработаны как платные, так и бесплатные программы.

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Пешком не курят

В Москве администрация муниципального округа Арбат предлагает сделать пешеходные улицы столицы зонами, свободными от курения. Речь идет не о законодательном введении запрета на курение на пешеходных улицах, а о проведении социальной акции и добровольном отказе горожан от курения на данных территориях, передавало АГН «Москва».

«Впереди столицу ждет большой бум в связи с Кубком конфедераций-2017 и пешеходные зоны к этому моменту должны быть готовы. Они должны быть: а) безопасными; б) доступными и свободными от курения. То есть мы просим москвичей, если вы гуляете по Арбату, рядом с вами дети, женщины, беременные женщины, воздержитесь от курения на пешеходной улице», — пояснил глава округа Арбат Евгений Бабенко.

Он считает, что пешеходные зоны в Москве, которых становится всё больше и больше, должны быть свободными от курения. Бабенко также призывал подключиться в акции против курения властям остальных районов города, где есть пешеходные зоны.

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Праздник мороженого

В Москве 27−28 мая в парке «Сокольники» состоится праздник мороженого. Мероприятие проводится в столице в 21-й раз. Организаторами подготовлена увлекательная праздничная программа. Можно будет принять участие в конкурсах и выиграть призы, попробовать разнообразные виды мороженого и даже самостоятельно приготовить его сообщаелось на сайте bablam.ru.

В честь праздника состоится большой парад мороженого. Гостей ожидает 30 тонн мороженого всех разновидностей — пломбир, эскимо, крем-брюле, всевозможные рожки и любимые стаканчики. На территории парка будет открыто до 150 точек продажи мороженого. Производители готовят для гостей праздника тысячи порций сливочного, молочного, фруктового, диабетического, эксклюзивного, йогуртного, кефирного, сметанного, творожного и других видов мороженого.

На территории парка будут работать детские игровые зоны с пломбирным квестом и прятками, мемориз-тир, лабиринт приключений, шоу мыльных пузырей и творческий флешмоб, в котором сможет принять участие каждый. Гостей ждут необычные интерактивные розыгрыши и конкурсы, шанс побороться за «ящик» пломбира «Золотой стандарт», а также уникальная возможность увидеть своими глазами процесс производства натурального пломбира: от сбора молока — до дегустации.

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