Волгоград, 26 мая, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Следствие озвучило официальное обвинение трём предполагаемым виновным во взрыве бытового газа в Волгограде. Так, владельцу торгового павильона, его отцу и нанятому ими работнику вменяют в вину ч.3 ст.238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»), передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Также сегодня, 26 мая, стало известно, что суд не смягчил меру пресечения для одного фигурантов уголовного дела — Владимира Лексункина, под руководством которого работала нанятая владельцем киоска бригада по подключению водопровода. Постановление Советского районного суда от 18 мая о заключении подозреваемого под стражу на два месяца Волгоградский областной суд оставил без изменения.

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Напомним, взрыв газа в жилом доме в Советском районе Волгоград прогремел 16 мая. В результате ЧП обрушились перекрытия всего третьего подъеду. В доме №60 по проспекту Университетскому располагалось 45 квартир, в которых проживали около 100 человек. При разборе завалов спасатели извлекли тела четырёх погибших. Это работник аварийной газовой службы, и три жительницы дома. Также в больницы были доставлены 11 человек, из которых трое находились в тяжелом состоянии. На сегодняшний день двое из пострадавших выписаны из лечебного учреждения.

Как выяснилось, взрыв спровоцировали несанкционированные работы, которые проводились в киоске, расположенном рядом с домом по подключению торгового павильона к сетям водоснабжения. Прокол грунта осуществлял работник — житель Волгограда Владимир Лексункин, которого по объявлению в сети Интернет нанял отец владельца киоска Юрий Бабаян.

В ходе работ по проколу грунта под проезжей частью улице Панфиловской в была повреждена газовая труба. Лексункин вызвал аварийно-спасательную бригаду АО «Волгоградгоргаз», утечку оперативно удалось устранить: газ просто отключили. Однако два часа спустя в ходе уже восстановительных работ произошёл взрыв бытового газа.

Все трое фигурантов уголовного дела судом были заключены под стражу. Причастность к инкриминируемому преступлению они не отрицают, но и вины своей не признают.

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Когда жильцы рухнувшего от взрыва дома в Волгограде обретут новое жильё?

В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая, физико-химическая и трассологическая. Уже установлена степень тяжести вреда здоровью каждого пострадавшего во время взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, дом, который обрушился в результате взрыва бытового газа, восстановлению не подлежит. Такой вердикт вынесли эксперты после осмотра здания. Дом приговорён к сносу. Но нового жилого дома на этом месте, как это было сделано в Дзержинском районе по улице Космонавтов, здесь не появится. В настоящее время рассматриваются разные варианты, подо что задействовать эту территорию. Один из них — сквер с детской спортивной площадкой.