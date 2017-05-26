Москва, 26 мая, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Действующее соглашение о сокращении нефтедобычи выполнено на 102%. ОПЕК его продлением планирует сдержать рост добычи нефти в течение девяти месяцев.

Asrenaft.com Нефть

После завершения переговоров крупнейших нефтедобывающих стран в Вене рынок ответил картелю агрессивными продажами нефтяных фьючерсов. Баррель Brent подешевел на межконтинентальной бирже ICE на 4,63%, WTI — на 4,78%. Распродажа фьючерсов была ожидаемой, поскольку продление срока действия соглашения было заложено в цене, а ОПЕК не улучшила условия сделки.

Дальнейшая динамика цен на нефть будет зависеть от позиции независимых производителей и от темпов добычи в США. Сланцевики не собираются снижать добычу нефти. Следовательно, нужно предоставить рынку решить вопрос с сокращением запасов нефти. Нефтяной рынок сам найдёт равновесную цену, при которой снизятся добыча и мировые запасы нефти.

Сегодня, 26 мая, нефть сорта Brent торгуется по 50,89 (-0,65%). Трейдерам нужно несколько дней, чтобы определиться с нефтяными фьючерсами: продавать их или покупать. Падение цен на нефть на 4,5% несильно испортило техническую картину на дневном периоде. Поддержкой выступает зона $46,50/80. Её пробой усилит давление и откроет продавцам уровни $41,50 и $37,50.

Продавцы активны с европейской сессии четверга, поэтому на пятницу, 26 мая, вероятен тест уровня $50 за баррель. Участники рынка корректируют свои открытые позиции. В настоящее время отсутствуют факторы для роста котировок, если только в рамках восходящей коррекции после падения.

Напомним, 25 мая торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,63%, до $51,46 за баррель, WTI — на 4,78%, до $48,9 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2017 года на СПбМТСБ упала на 1,42%, до $50,48 за баррель.

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