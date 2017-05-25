Ростов-на-Дону, 25 мая, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Ливневая канализация Ростова-на-Дону, состояние которой крайне плачевно, что особо заметно во время сильных дождей, потянет из муниципальной казны и регионального бюджета почти 35 млн рублей. Соответствующий электронный аукцион размещён на сайте госзакупок, сообщает ИА REGNUM 25 мая.

ИА REGNUM Дождь

Победитель конкурса, которого определит дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города-миллионника, должен будет тщательно следить за состоянием ливневой канализации, в том числе, устранять засоры, ремонтировать.

Причём выполнять заказ необходимо с момента заключения контракта до конца года, то есть чуть больше шести месяцев.

Напомним, в январе 2017 года был размещён аукцион на сумму 25 млн рублей. Согласно техзаданию, в условиях договора была прописана не только промывка трубопроводов и санация труб, очистка от мусора, но и ремонт «ливнёвок», установка крышек люков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с «ливнёвками» в городе-миллионнике плачевная уже много лет. Но настоящим испытанием стал ливень, который обрушился на областной центр в июне 2016 года. Тогда донская столица буквально ушла под воду. Кроме нанесенного стихией материального ущерба, произошла трагедия. В потоках дождевой воды утонула школьница, а несколько горожан получили травмы. Ситуация вызвала общественный резонанс, полетели головы чиновников.

Искоренить проблему пообещал сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, пришедший на пост главы ростовской администрации в начале ноября 2016 года.

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