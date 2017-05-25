Ростов-на-Дону: Содержание «ливневок» подорожало до 35 млн рублей
Ростов-на-Дону, 25 мая, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Ливневая канализация Ростова-на-Дону, состояние которой крайне плачевно, что особо заметно во время сильных дождей, потянет из муниципальной казны и регионального бюджета почти 35 млн рублей. Соответствующий электронный аукцион размещён на сайте госзакупок, сообщает ИА REGNUM 25 мая.
Победитель конкурса, которого определит дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города-миллионника, должен будет тщательно следить за состоянием ливневой канализации, в том числе, устранять засоры, ремонтировать.
Причём выполнять заказ необходимо с момента заключения контракта до конца года, то есть чуть больше шести месяцев.
Напомним, в январе 2017 года был размещён аукцион на сумму 25 млн рублей. Согласно техзаданию, в условиях договора была прописана не только промывка трубопроводов и санация труб, очистка от мусора, но и ремонт «ливнёвок», установка крышек люков.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с «ливнёвками» в городе-миллионнике плачевная уже много лет. Но настоящим испытанием стал ливень, который обрушился на областной центр в июне 2016 года. Тогда донская столица буквально ушла под воду. Кроме нанесенного стихией материального ущерба, произошла трагедия. В потоках дождевой воды утонула школьница, а несколько горожан получили травмы. Ситуация вызвала общественный резонанс, полетели головы чиновников.
Искоренить проблему пообещал сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, пришедший на пост главы ростовской администрации в начале ноября 2016 года.
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