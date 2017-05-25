Волжский, Волгоградская область, 25 мая, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Спор об отмене маршрутных такси в Волгограде плавно перекочевал в город-спутник. Теперь региональное управления ФАС занялось мэрией Волжского, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Маршрутное такси

Ранее выданное городской администрации антимонопольным органом предупреждение исполнено не было. За ним последовало дело о нарушении антимонопольного законодательства, которое было возбуждено 24 мая.

Напомним, предупреждение об отмене пункта 4 документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе — город Волжский Волгоградской области было выдано городской администрации 25 апреля.

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Согласно постановлению местных властей, в городе планируется отменить 10 муниципальных маршрутов «частных» перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки в Волжском. Исполнить предупреждение чиновники должны были до 15 мая, однако этого не сделали, уточнили в областном УФАС.

«Нам известно о подаче администрацией Волжского заявления в арбитражный суд Волгоградской области об обжаловании предупреждения, однако данное заявление судом оставлено без движения», — пояснил руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников.

По его словам, «дело возбуждено по признакам ограничения администрацией конкуренции на рынке регулярных пассажирских перевозок в Волжском».

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Волгоградским маршруткам суд вынес «смертельный» приговор

Как сообщало ИА REGNUM, эпопея с отменой маршруток и противостояния владельцев и водителей маршрутных такси с местными властями началось после того, как стало известно об отмене 87 маршрутов в Волгограде. Такое тотальное сокращение «частных» маршрутов было предусмотрено новой транспортной схемой, которую начали внедрять в Волгограде в конце 2016 года. На сегодняшний день в областном центре прошло уже три этапа отмены маршрутных такси, но страсти вокруг этого вопроса не утихают.

Сейчас волгоградцев обслуживают трамвайные и троллейбусные направления, а также 15 опорных автобусных маршрутов, которые охватывают все городские магистрали. По ним курсирует свыше 300 единиц транспорта. Так, семь новых городских маршрутов обслуживают автобусы транспортного холдинга «Питеравто», занимающего свыше 25% рынка пассажирских перевозок Санкт-Петербурга. Компания выиграла соответствующий конкурс, договор с ней заключен на пять лет. Однако приход иногородней транспортной компании часть волгоградцев восприняла в штыки. Ежедневно в сети интернет появляются сообщения о том, что автобус «Питеравто» сломал, заглох, не завелся, попал в аварию…

Высмеял новые автобусы и мультипликатор из Камышина, известный пользователям как Snowman. Сюжет видеоролика — встреча и беседа Волгограда и Санкт-Петербурга. Два шара с гербами этих городов обсуждают автобусы. Шар-Волгоград предъявляет претензии оппоненту за автобусы, которые «ломаются, как девочки на первом свидании». Завершается ролик надписью на маршрутке: «Имея, не ценим, теряя — жалеем».

Видео канала Камышин VG Film