После предупреждения УФАС завело дело на мэрию Волжского из-за маршруток
Волжский, Волгоградская область, 25 мая, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Спор об отмене маршрутных такси в Волгограде плавно перекочевал в город-спутник. Теперь региональное управления ФАС занялось мэрией Волжского, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.
Ранее выданное городской администрации антимонопольным органом предупреждение исполнено не было. За ним последовало дело о нарушении антимонопольного законодательства, которое было возбуждено 24 мая.
Напомним, предупреждение об отмене пункта 4 документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе — город Волжский Волгоградской области было выдано городской администрации 25 апреля.
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Транспортная реформа по-волгоградски: бойкоты, петиции, перформансы
Согласно постановлению местных властей, в городе планируется отменить 10 муниципальных маршрутов «частных» перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки в Волжском. Исполнить предупреждение чиновники должны были до 15 мая, однако этого не сделали, уточнили в областном УФАС.
«Нам известно о подаче администрацией Волжского заявления в арбитражный суд Волгоградской области об обжаловании предупреждения, однако данное заявление судом оставлено без движения», — пояснил руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников.
По его словам, «дело возбуждено по признакам ограничения администрацией конкуренции на рынке регулярных пассажирских перевозок в Волжском».
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Волгоградским маршруткам суд вынес «смертельный» приговор
Как сообщало ИА REGNUM, эпопея с отменой маршруток и противостояния владельцев и водителей маршрутных такси с местными властями началось после того, как стало известно об отмене 87 маршрутов в Волгограде. Такое тотальное сокращение «частных» маршрутов было предусмотрено новой транспортной схемой, которую начали внедрять в Волгограде в конце 2016 года. На сегодняшний день в областном центре прошло уже три этапа отмены маршрутных такси, но страсти вокруг этого вопроса не утихают.
Сейчас волгоградцев обслуживают трамвайные и троллейбусные направления, а также 15 опорных автобусных маршрутов, которые охватывают все городские магистрали. По ним курсирует свыше 300 единиц транспорта. Так, семь новых городских маршрутов обслуживают автобусы транспортного холдинга «Питеравто», занимающего свыше 25% рынка пассажирских перевозок Санкт-Петербурга. Компания выиграла соответствующий конкурс, договор с ней заключен на пять лет. Однако приход иногородней транспортной компании часть волгоградцев восприняла в штыки. Ежедневно в сети интернет появляются сообщения о том, что автобус «Питеравто» сломал, заглох, не завелся, попал в аварию…
Высмеял новые автобусы и мультипликатор из Камышина, известный пользователям как Snowman. Сюжет видеоролика — встреча и беседа Волгограда и Санкт-Петербурга. Два шара с гербами этих городов обсуждают автобусы. Шар-Волгоград предъявляет претензии оппоненту за автобусы, которые «ломаются, как девочки на первом свидании». Завершается ролик надписью на маршрутке: «Имея, не ценим, теряя — жалеем».
Видео канала Камышин VG Film