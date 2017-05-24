Москва, 25 мая, 2017, 01:37 — ИА Регнум. Сбербанк с начала 2017 года сократил штат своих сотрудников почти на пять тысяч человек, следует из финансовой отчётности банка по МСФО за первый квартал года.

Mos.ru Штаб-квартира Сбербанка на улице Вавилова в Москве

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 31 марта 2017 года штат сотрудников Сбербанка составил 314 158 человек. На 31 декабря 2016 года в организации числилось 319 153 сотрудника.

Напомним, ранее в отчётности Сбербанка по РСБУ говорилось, что за 2016 год банк сократил 1327 офисов обслуживания на территории России.

Зампредседателя правления банка Александр Морозов в декабре заявлял, что в 2017 году Сбербанк планирует сократить штат своих сотрудников в отделениях и менеджеров среднего звена примерно на 8%.

Позднее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что к 2025 году число сотрудников организации может сократиться в два раза. Сокращение штата он связал с активным переводом услуг банка в цифровую сферу.

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