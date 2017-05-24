Сбербанк сократил штат сотрудников на пять тысяч человек
Москва, 25 мая, 2017, 01:37 — ИА Регнум. Сбербанк с начала 2017 года сократил штат своих сотрудников почти на пять тысяч человек, следует из финансовой отчётности банка по МСФО за первый квартал года.
Согласно опубликованным данным, по состоянию на 31 марта 2017 года штат сотрудников Сбербанка составил 314 158 человек. На 31 декабря 2016 года в организации числилось 319 153 сотрудника.
Напомним, ранее в отчётности Сбербанка по РСБУ говорилось, что за 2016 год банк сократил 1327 офисов обслуживания на территории России.
Зампредседателя правления банка Александр Морозов в декабре заявлял, что в 2017 году Сбербанк планирует сократить штат своих сотрудников в отделениях и менеджеров среднего звена примерно на 8%.
Позднее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что к 2025 году число сотрудников организации может сократиться в два раза. Сокращение штата он связал с активным переводом услуг банка в цифровую сферу.
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