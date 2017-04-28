Банковская система России требует новых антикризисных решений – СП РФ

Москва, , 10:49 — REGNUM Стратегия развития банковского сектора РФ на период до 2015 года не имеет определенного юридического статуса: документ не содержит обязательных для исполнения норм права и не влечет обязанности федеральных органов государственной власти по реализации его положений. Также Стратегия развития банковского сектора не встроена в систему стратегического планирования России. Таковы результаты аудиторской проверки, проведенной Счетной палатой РФ.

Ключевые целевые показатели Стратегии развития банковского сектора достигнуты не были. По данным Банка России доля банков с государственным участием в совокупном объеме активов по состоянию на 1 января 2016 г. составила 58,6%.Также не достигнут целевой уровень по показателю соотношения капитала кредитных организаций и ВВП на уровне 14−15%. Фактический уровень на 1 января 2016 г. составил 11,1%.

Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов за период реализации Стратегии развития банковского сектора уменьшилось с 230 до 199, доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы за тот же период уменьшилась 27,7% до 16,9%.

Доля первых пяти банков в активах банковской системы в период реализации Стратегии развития банковского сектора увеличилась с 47,9% до 56%, количество кредитных организаций, на которые приходится 80% активов банковской системы, уменьшилось с 29 до 25.

Проверка показала, что существующая экономическая ситуация требует новых антикризисных решений с целью сохранения финансовой устойчивости первой сотни системообразующих банков.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года Центробанк РФ отозвал лицензии у 19 российских банков. За 2016 год отозваны лицензии у 88 банков. В 2015 году лишились лицензии на проведение банковских операций 93 банка.