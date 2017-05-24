Москва, 25 мая, 2017, 00:32 — ИА Регнум. По информации издания, Миронов подошёл к главе государства и поинтересовался, знает ли тот о произошедшем, на что Путин ответил, что «вчера узнал».

Kremlin.ru На церемонии вручения государственных наград. Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждён Евгений Миронов – художественный руководитель Государственного театра наций

«Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!» — сказал Миронов.

Владимир Путин, как сообщается, в ответ заметил: «Да, дураки».

По данным газеты, Миронов не стал с этим спорить, а лишь попросил об объективном расследовании, «без экстраординарных методов».

Как передавало ИА REGNUM, 23 мая стало известно, что в «Гоголь-центре» и по месту жительства Кирилла Серебренникова были проведены обыски по делу о хищении бюджетных средств. Позднее Серебренников был доставлен на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля .

Затем в СК сообщили о задержании в рамках этого же дела бывшего гендиректора и экс главного бухгалтера автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрия Итина и Нины Масляевой.

По данным следствия, в период с 2011 по 2014 год неустановленными лицами из числа руководства организации «Седьмая студия», созданной Кириллом Серебренниковым, были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию российского искусства.

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