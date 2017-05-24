Краснодар, 24 мая, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор подозревается следственными органами сразу в нескольких преступлениях. Следствие полагает, что чиновник превысил должностные полномочия. Речь идет о схеме перевода средств застройщику перинатального центра в Сочи, которая была организована, по данным дознавателей, при участии вице-губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

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Ранее Вениамин Кондратьев обращался к следственным органам с просьбой ускорить расследование дела в отношении Юрия Гриценко.

«Для меня принципиально важно понимать, что в органах власти неприкасаемых не будет. Закон выше полномочий любого должностного лица», — заявлял Вениамин Кондратьев в июле 2015 года в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры региона.

Кроме того, заместителя главы Кубани подозревают в мошенничестве: по версии следствия, в 2010 году Гриценко вместе с другими лицами незаконно получил под застройку 2 га муниципальной земли в поселке Березовый в пригороде Краснодара, отмечает «Коммерсантъ».

Меру пресечения чиновнику сегодня, 24 мая, должен избрать суд. Следствие настаивает на аресте вице-губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года в рамках расследования уголовного дела о хищении 200 млн рублей из краевого бюджета, предназначенных для строительства перинатального центра в Сочи, следователи и стражи порядка провели обыски в администрации Краснодарского края. Ранее в краевой администрации уже проводилась масштабная выемка документов.

Тогда заместитель главы края Юрий Гриценко был доставлен в краевое управление ФСБ и допрошен в качестве свидетеля. На тот момент решения о привлечении его в качестве подозреваемого принято не было.

Добавим, что 200 млн рублей, законность использования которых в настоящее время проверяет следствие, были выделены в рамках краевой целевой программы «Модернизация здравоохранения Краснодарского края на 2011−2016 годы» для строительства перинатального центра в Сочи. Дознаватели полагают, что часть средств застройщика или его контрагентов находилась на расчетном счете в ООО «КБ «Кубанский универсальный банк», у которого 27 октября 2016 года Центробанк отозвал лицензию, а позже кредитное учреждение было признано банкротом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября 2015 года Юрий Гриценко был назначен на должность вице-губернатора Краснодарского края по строительству, архитектуре, ГО и ЧС. До этого он был депутатом городской думы Краснодара.

Последние два года Юрий Гриценко оставался самым обеспеченным среди вице-губернаторов Краснодарского края. Так, в 2015 году он задекларировал доход более чем 16,9 млн рублей, став самым состоятельным среди своих коллег. Следующий за ним Андрей Коробка заработал 13,9 млн рублей. В 2016 году его доход резко упал, но позволил Гриценко удержать второе место среди заместителей главы Кубани по «доходности» с суммой 4,9 млн рублей.