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Вице-губернатору Кубани учинили допрос по делу о хищении 200 млн из бюджета

Происшествия
В администрации Краснодарского рая прошли обыски

Краснодар, 1 февраля 2017, 09:36 — REGNUM  В Краснодарском крае дознаватели ведут расследование уголовного дела о хищении 200 млн рублей из краевого бюджета, предназначенных для строительства перинатального центра в Сочи. Сотрудники правоохранительных органов уже провели обыски и допросы. Так, в начале текущей недели в администрацию Краснодарского края нагрянула группа следователей и полицейских, сообщает газета «КоммерсантЪ-Юг» 1 февраля. Ранее в краевой администрации уже проводилась масштабная выемка документов, теперь прошел обыск.

Кроме того, в краевое управление ФСБ был доставлен и допрошен в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями заместитель главы края Юрий Гриценко. Также ответил на вопросы следствия и один из его подчиненных. Как уточняет источник издания в правоохранительных органах, чиновники являются проверяемыми лицами, решение о привлечении их в качестве подозреваемых не принято.

Официально в региональных управлениях ФСБ России и Следственного комитета РФ следственно-оперативные мероприятия не комментируют. А вот помощник вице-губернатора Гриценко Ольга Котешева визит сотрудников правоохранительных органов в администрацию Кубани отрицает. По ее словам, в это время вице-губернатор находился на рабочем месте.

200 млн рублей, законность использования которых в настоящее время проверяет следствие, были выделены в рамках краевой целевой программы «Модернизация здравоохранения Краснодарского края на 2011−2016 годы» для строительства перинатального центра в Сочи. Дознаватели полагают, что часть средств застройщика или его контрагентов находилась на расчетном счете в ООО «КБ «Кубанский универсальный банк», у которого 27 октября 2016 года Центробанк отозвал лицензию, а позже кредитное учреждение было признано банкротом.

Подробнее: «Кубанский универсальный банк» остался без лицензии

По предположению следствия, должностным лицам было заранее известно о предбанкротном состоянии банка, чем они воспользовались для хищения средств.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность вице-губернатора Краснодарского края по строительству, архитектуре, ГО и ЧС Юрий Гриценко был назначен 21 октября 2015 года. До этого он был депутатом городской думы Краснодара.

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