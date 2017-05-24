Москва, 24 мая, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Бизнесмен Алишер Усманов опубликовал новое видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному, в котором сравнил блогера с героем повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» Полиграфом Шариковым. Соответствующее короткое видео размещено на личной странице бизнесмена в «ВКонтакте» и на портале YouTube.

Цитата Алишер Усманов против Алексея Навального-2 Алишер Усманов

«Я вообще-то ждал извинений, а не дебатов, — сказал Усманов. — А вместо этого услышал от него очередные обвинения, ложь, дешевый популизм».

Усманов добавил, что писатель Булгаков давным-давно в повести «Собачье сердце» описал такого персонажа — Полиграфа Шарикова, который «все мечтал отнять и поделить».

«Ты, Алексей, — достойный продолжатель, — говорит бизнесмен. — Но если Шариков — глупый и необразованный демагог по книге, ты идешь далеко дальше — ты не просто демагог, но и еще высокохудожественный врун. И когда твою ложь опровергают с документами на руках, ты начинаешь трусить и говорить, что тебе угрожают».

Кроме того, Усманов отказался от дебатов, которые предложил ему Навальный, заявив, что дискуссия состоится в суде.

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