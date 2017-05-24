Хабаровск, 24 мая, 2017, 08:04 — ИА Регнум. Для 16 тыс. школьников Хабаровского края прозвенели последние звонки. В 2017 году последний школьный звонок прозвучал для 11 тысяч выпускников 9-х классов и более 5 тысяч 11-классников. Почти во всех муниципалитетах региона торжественные мероприятия прошли в школах, в некоторых ребята, учителя и родители празднуют в домах культуры, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Последний школьный вальс

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Ольга Демиденко ИА REGNUM Последний звонок

В свободном порту Ванино, в самой передовой школе района, №3, событие: впервые последний звонок прозвучал для первого в истории профильного инженерного класса. Такие классы открывает в Ванино крупнейшая угольная компания России — СУЭК: в Ванино работает дочерняя структура компании — АО «Дальтрансуголь».

Ольга Демиденко ИА REGNUM Последний школьный вальс

"Создание в школе профильного инженерного класса по результату превзошло все наши ожидания. Ребята за время учебы стали многократными победителями многочисленных олимпиад, включая Всероссийскую многопрофильную инженерную олимпиаду «Звезда». Им еще предстоит сдать ЕГЭ, но, я уверена, они справятся, класс мы выпускаем очень сильный», — рассказала директор школы Юлия Корольчук.

Когда-то крупнейшая в районе школа выпускала во взрослую жизнь по пять, а иногда и шесть классов. В каждом классе занималось по 30 детей. Сегодняшняя демографическая ситуация сказалась на количестве выпускников — в самой большой школе порто-франко последний звонок прозвенел лишь для двух классов. В некоторых школах района 10-е и 11-е классы ликвидированы в связи с малочисленностью учащихся. Старейшая ванинская школа, №1, закрыта два года назад — для нее не хватило учеников.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Последний звонок в СПВ Ванино

Впрочем, юные выпускники от всех этих печальных обстоятельств не унывают. В день последнего звонка они веселились, благодарили учителей и родителей, пели, танцевали прощальный школьный вальс, шутили и, конечно, плакали — вместе с любимыми учителями и родителями.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Поздравить ребят с окончанием учебы пришел генеральный директор угольного терминала «Дальтрансуголь» Владимир Шаповал — последний звонок у первого инженерного СУЭК-класса

Сегодня последние звонки, помимо свободного порта Ванино, прозвучали в Советской Гавани, Верхнебуреиинском, Солнечном, Ульчском районах и районе имени Лазо, в крупнейших городах региона — Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В остальных муниципалитетах края торжественное событие назначено на 25 мая.

«Последний звонок — одно из самых трогательных событий школьной жизни. Уже 29 мая ребята приступят к сдаче Единого государственного экзамена. В этом году на ЕГЭ в Хабаровском крае зарегистрировались 6200 учеников», — сообщила министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова.