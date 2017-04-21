В Ингушетии отменили школьные выпускные вечера

Магас, , 16:17 — REGNUM Выпускникам 2017 года в Ингушетии не повезло: у них не будет выпускных балов. Такое решение принято в министерстве образования и науки республики. Причина — наступление 26 мая священного для мусульман месяца Рамадан.

Тема «Последних звонков» и выпускных вечеров поднималась 20 апреля на селекторном совещании министров образования субъектов РФ под председательством заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец. В нем принял участие руководитель образовательного ведомства Юрий Костоев, сообщили ИА REGNUM 21 апреля в пресс-службе Минобразования Ингушетии.

Как было сказано в ходе совещания, руководителям образовательных организаций рекомендовано подготовить маршруты передвижения школьников и обеспечить безопасность во время проведения «Последнего звонка», который запланирован на 24 мая.

Что касается отмены выпускных вечеров, то в Ингушетии, как объяснили в Минобразования, большинство жителей, в том числе преподаватели и старшеклассники, во время священного месяца Рамадан держат уразу. В этот период верующие просят у Всевышнего отпущения грехов и возносят молитвы, а в течение светового дня мусульманам запрещается есть и пить, предаваться развлечениям, поясняет интернет-газета «Ингушетия» Поэтому, скорее всего, выпускные балы перенесут на более поздний срок.