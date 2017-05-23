Москва, 23 мая, 2017, 19:23 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о введении военного положения на южном острове Минданао после произошедших столкновений с исламистскими боевиками, связанными с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 23 мая сообщает Reuters.

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Пресс-секретарь президента Филиппин Эрнесто Абелла сделал соответствующее заявление в Москве, где Дутерте находится с официальным визитом.

Встреча Дутерте с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, запланированная на 24 мая, будет отменена, заявил министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано.

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Напомним, в ноябре 2016 года на острове Минданао в провинции Южный Ланао произошли столкновения между армией Филиппин и исламистскими боевиками террористической группировки «Мауте». Военные задействовали против террористов, захвативших один из небольших городов, авиабомбы и артиллерию.