ВС Филиппин захватили основную базу исламистских боевиков на юге страны

Манила, , 17:09 — REGNUM За последние три дня вооруженные силы Филиппин захватили базу террористов и уничтожили в южном регионе страны около 36 боевиков, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 24 апреля сообщает Reuters.

Наступление наземных сил поддерживали самолеты ВВС Филиппин и подразделения артиллерии. Военнослужащим удалось захватить основную базу боевиков на южном острове Минданао, заявил бригадный генерал Роланд Батиста.

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Батиста добавил, что выжившие боевики разделились на небольшие группы и бежали с поля боя. Бригадный генерал отметил, что на стороне террористов могли находиться боевики из соседней Индонезии и Малайзии. На территории террористической базы помимо оружия и взрывчатки обнаружили паспорт гражданина Индонезии.

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Напомним, столкновения между вооруженными силами Филиппин и исламистскими боевиками вспыхнули на острове Минданао 21 апреля, когда солдаты обнаружили хорошо укрепленную базу террористов. По оценкам военных Филиппин, на базе находились около 150 боевиков.

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