Ростов-на-Дону, 23 мая, 2017, 12:48 — ИА Регнум.

Шахтёрам обанкротившейся компании «Кингкоул» в Ростовской области погашена почти вся задолженность по зарплате. Уточняется, что деньги перечислены за период до того, как ситуацию на угледобывающих предприятиях взяли под контроль конкурсные управляющие. 22 мая в Гуково состоялась встреча с горняками, сообщает ИА REGNUM.

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И всё-таки в решении вопроса проблемы есть. Они касаются погашения задолженности перед персоналом. Трудности возникли в связи с тем, что на сервисных предприятиях не была своевременно введена процедура банкротства, не велась бухгалтерия, поэтому списки работников получить не удаётся. Этим людям средства перечисляются в виде материальной помощи. Планируется, что до конца мая сумма выплат составит 10 млн рублей.

Как уточняется на официальном сайте ОАО «Региональная корпорация развития» (корпорация занимается процессом погашения долгов — прим. ИА REGNUM), на сегодняшний день горнякам и персоналу направлено 272,8 млн рублей.

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Тем временем инициативная группа шахтёров написала очередное обращение, в котором сообщила об общей задолженности перед ними в размере 380 млн рублей. Хотят получить горняки и компенсации за несвоевременно выплаченную заработную плату, алименты, простой по вине собственника, отпускные и другие выплаты.

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Напомним, трудовой конфликт на Дону разгорелся в августе 2016 года, когда угольщики объявили о голодовке. При этом первые митинги горняков «Кингкоула» начались ещё в феврале. Тогда региональные власти встретились с активистами и пообещали начать выплаты через ОАО «Региональная корпорация развития», так как из резервного фонда региональной казны средства на эти цели выделить нельзя. Но бастующие потребовали не частичного и поэтапного погашения долгов, а полного расчёта. Ситуация накалилась и приобрела столь угрожающие масштабы, что вышла на федеральный уровень.

По официальным данным, в регионе более 2 тыс. человек пострадали от действий гендиректора ООО «Кингкоул», общий долг перед ними составил более 300 млн рублей. Оказалось, что Владимир Пожидаев задолжал работникам миллионы рублей и самоустранился от решения проблемы.

Осенью 2015 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 145 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и других выплат руководителем организации, совершенные из личной заинтересованности»). В апреле 2017 года Пожидаеву оглашён срок — пять лет колонии общего режима. Также ему присуждён штраф в размере 350 тыс. рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, полностью решить проблему планируется в срок ‪до 1 июля 2017 года. ОАО «РКР» для завершения процесса использует заёмные средства. Так, по этой схеме горнякам были направлены февральский, мартовский и апрельский транши по 50 млн рублей каждый. О реализации имущества ООО «Кингкоул» пока не сообщается.