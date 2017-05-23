Хабаровск, 23 мая, 2017, 05:47 — ИА Регнум. Все, что необходимо детям для летнего отдыха, гарантировано школьникам Хабаровского края. 80 тыс. учащихся отдохнут в лагерях и оздоровительных центрах как в пределах региона, так и в других краях и областях России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Пионерский лагерь

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Предстоящим летом в Хабаровском крае для школьников будут работать 533 оздоровительные организации, в том числе 22 летних загородных лагеря, 434 лагеря дневного пребывания детей, 44 лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей на базе школ и 33 палаточных лагеря для юных туристов. В общей сложности учреждения готовы принять почти 80 тыс. детей.

Прекрасно провести лето школьники региона могут, не выезжая за его пределы. Лучшим местом для незабываемых каникул, без сомнения является детский оздоровительно-образовательный центр детского отдыха «Созвездие». Лагерь находится под Хабаровском, в год способен принять более 5000 школьников. Одномоментно там могут отдыхать 660 ребят. «Созвездие» работает круглый год, но основной наплыв — конечно, летом. Лагерь очень комфортабельный, современный, у каждой смены своя программа: от школы журналистики и изучения истории по программе «Цивилизация» до школы выживания, где ребята могут почувствовать себя настоящими спецназовцами и многому научиться.

Есть уникальные детские лагеря и в районах края. Один из таких — молодежный центр «Западный», расположенный на берегу живописной морской бухты в Советско-Гаванском районе. Этот лагерь также круглогодичного действия, там же базируется детский яхт-клуб «Альбатрос», подаренный юным жителям побережья Татарского пролива крупной компанией «Трансбункер». На базе «Западного» ежегодно проходит фестиваль бардовской песни «Золотой Сетуан», на который съезжаются любители песен под гитару со всей страны.

Есть и специализированные здравницы для ребят, которым необходимо не только отдохнуть, но и поправить здоровье на каникулах. Один из таких — «Амурская жемчужина» — расположен вблизи города Амурска на берегу Омминской протоки, в экологически безупречном районе и сохранен еще с советских времен.

Школьники Хабаровского края могут отдохнуть и за его пределами

«В этом году более 700 наших ребят отправятся во всероссийские детские центры «Океан», «Орленок», «Смена» и «Артек». Более 1000 ребят, в основном это дети-сироты, пройдут курс оздоровления в санаториях Приморского края», — сообщила министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова.

Часть расходов на детский отдых в летнее время берет на себя бюджет Хабаровского края.

«Стоимость путевки, например, в молодежный центр «Западный», составит в этом году 14 тыс. рублей при полной стоимости 22 тыс. рублей. В «Созвездие» максимальная стоимость путевки составит, опять же, для родителей, 21 тыс. рублей при полной стоимости в 31 тыс. Для детей из малообеспеченных семей бюджет берет на себя 50% родительской платы», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM главный специалист управления образования Ванинского муниципального района Анна Старенкова.

Путевки в летние оздоровительные лагеря традиционно очень востребованы и, как правило, раскупаются заранее.

Как сообщало ИА REGNUM, специальный закон, регулирующих отдых школьников во время каникул, Госдума сможет принять не ранее осени текущего года. Законопроект в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.