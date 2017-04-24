Закон, регулирующий детский отдых в РФ, примут осенью

Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM Закон, регулирующий работу детских лагерей и других подобных организаций, может быть принят не раньше осени 2017 года. Об этом сегодня, 24 апреля, на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ в Петербурге заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам выступившего на заседании в Таврическом дворце заместителя министра образования и науки Павла Зеньковича, законопроект «О совершенствовании госрегулирования детского отдыха», регулирующий работу детских лагерей и организаций, в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ, подготовленный министерством образования и науки, прописывает механизмы межведомственного взаимодействия, а также механизмы отправки детей на отдых из одного субъекта Федерации в другой.

«Мы согласуем законопроект в ближайшие время и отправим его в правительство, он уже разослан в 60 субъектов», — сообщил Зенькович.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принять необходимые поправки получится только в осеннюю сессию, даже если правительство внесет законопроект в мае.

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Напомним, 29 декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об организации детского отдыха, предусматривающий меры по обеспечению безопасности детей. Закон вступил в силу 1 января 2017 года, он вводит единые требования ко всем компаниям, занимающимся организацией детского отдыха.

Этот закон был разработан по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко после трагедии в детском лагере в Карелии 18 июня 2016 года, когда на Сямозере из-за халатности взрослых при шторме погибли 14 детей.

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