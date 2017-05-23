Волгоград, 23 мая, 2017, 03:03 — ИА Регнум. В Волгограде за последние несколько лет периодически возникают разговоры о необходимости возвращения к прямым выборам главы города. Так, несколько попыток провести соответствующий референдум предприняли представители оппозиционных сил. Последнее обращение в избирком Волгоградской области члены совета регионального отделения «Парнас» подали на прошедшей неделе.

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Волгоградцы решили отказаться от «двоевластия»

Ходатайство о проведении референдума по изменению областного закона о прямых выборах мэров и глав муниципальных районов было официально зарегистрировано 19 мая, пишет «Независимая газета». Ответ должен быть дан в ближайший месяц. В случае положительного решения обращение будет направлено в областную думу.

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Между тем, сами жители города особой злободневности в вопросе о прямых выборах мэра не видят. Их больше занимают другие непопулярные решения местных властей и насущные проблемы, например, рост тарифов за ЖКХ, транспортная реформа. При этом опрос общественного мнения показывает, что не менее 60% волгоградцев готовы поддержать идею прямых выборов мэра. Как отмечает социолог Ольга Устинова, если такой вопрос будет вынесен на городской референдум, его результат можно предсказать заранее.

Такая позиция объясняется отчасти тем, что горожане хотят видеть у руля города «одного хозяина». Наличие двух глав — номинального главы города и управленца — главы администрации, по мнению горожан, размывает их функции и ответственность и реально не имеет никакого положительного эффекта как для развития областного центра, так и для роста качества жизни горожан.

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Депутат областной думы от КПРФ Михаил Таранцов уверен, что проведения референдума волгоградские власти не допустят, а ходатайство будет отклонено вне зависимости от того, какая партия его будет подавать. Главной причиной тому, по мнению политолога Виталия Арькова, является как раз «предсказуемость положительного ответа горожан на вопрос о возвращении института мэра».

«Хотя, на мой взгляд, той же партии власти следовало бы не отвергать идею сходу, а перехватить ее у оппозиции и самой выйти с инициативой возврата прямых выборов мэра областного центра. Проект с сити-менеджерством в городе провалился, а сама эта двухголовая модель управления муниципалитетом полностью дискредитирована», — пояснил эксперт.

Кроме того, по мнению экспертов, проведение референдумов, в частности по неполитическим вопросам, которые важны для жителей конкретной территории, могут привлечь избирателей на участки вне зависимости от состава участников выборов. Однако плебесцит о переименовании городов с «политической» окраской (Волгоград — Сталинград) в этом смысле не рассматривается, пишет газета «Известия». Так как «это может привести к расколу в обществе и даст возможность, например, коммунистам сформировать контркампанию за счет темы сохранения советского наследия».

Напомним, весной 2011 года были отменены прямые выборы мэра Волгограда. После досрочного отрешения тогдашним губернатором Анатолием Бровко от должности мэра Романа Гребенникова депутаты Волгоградской областной думы внесли соответствующие изменения в устав. 1 апреля 2011 года большинством голосов на публичных слушаниях были одобрены изменения в Устав о введении новой модели управления в Волгограде, которая подразумевает разделение полномочий главы города и главы администрации города — сити-менеджера.

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Как сообщало ИА REGNUM, активно идею о проведении референдума за возвращение прямых выборов мэра представители партии «Парнас» пытаются реализовать и в Астрахани. Неоднократные заявки партийцев были отклонены. Причина — «согласно заключениям губернатора, управления министерства юстиции по Астраханской области, государственно-правового управления думы, заявленные вопросы не соответствуют российскому законодательству».

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Референдум за прямые выборы в Астрахани не дошёл до думы

От прямых выборов мэра в Астрахани отказались более двух лет назад. Закон, согласно которому главу города с полномочиями спикера городского собрания избирают из своих рядов депутаты, был принят в ноябре 2014 года.

Добавим, что это не единственный референдум, который представители политических партий хотели бы провести в Волгограде. Мнение горожан по шести социально значимым для горожан вопросам готовы вынести на референдум волгоградские коммунисты. Речь идёт о необходимости отмены «Социального кодекса Волгоградской области», о проведении капремонта в домах за счет средств федерального бюджета, о принятии областного закона «О детях войны», о введении регулирования цен на товары первой необходимости и двукратном увеличении финансирования из областного бюджета внутримуниципальных и межмуниципальных автобусных перевозок.

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