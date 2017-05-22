Севастополь, 22 мая, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Лидеры «народного голосования», проведенного в выходные в Севастополе, вероятно, станут кандидатами от партий на выборах губернатора города в сентябре. О выдвижении единого народного кандидата предпочитают не говорить, ссылаясь на предстоящие внутрипартийные консультации. Эксперты расценили попытку «народных праймериз» провальной. Межпартийная коалиция региональных отделений 22 мая на пресс-конференции сообщила предварительные итоги голосования, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

В результате проведенного 20 и 21 мая «народного голосования» в виде сбора подписей горожане выбрали четырех популярных политиков из девяти предложенных кандидатов.

Наибольшую поддержку получили: Евгений Дубовик («Справедливая Россия»), Роман Кияшко (КПРФ), Иван Ермаков («Патриоты России») и самовыдвиженец Александр Красильников. Всего в опросе приняли участие восемь тысяч жителей Севастополя.

Впереди — внутрипартийные консультации, итоги которых станут известны в начале июня, к дате подачи заявок кандидатов на выборы губернатора города, сообщили организаторы.

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«Народный опрос продемонстрировал нежелание севастопольцев быть послушным инструментом в руках партии власти, — говорится в итоговом заявлении межпартийной коалиции. — Демонстративное пренебрежение власти общественным мнением, как это было во время общественных слушаний по проекту генплана Севастополя, недопустимо на губернаторских выборах».

Организаторы «народного голосования» еще раз подчеркнули, что его результаты не имеют юридической силы. Целью опроса стало желание «посоветоваться с севастопольцами» — то, чего не делает партия «Единая Россия», которая «кулуарно проводит праймериз, в которых выдвиженца определят 76 выборщиков».

«Мы показали власти, как надо общаться с народом и относиться к общественному мнению», — сказал лидер севастопольских коммунистов Василий Пархоменко. Он отметил, что городские власти пытались препятствовать проведению акции — 80% палаток для голосования были перемещены в непроходные места — «во дворы и переулки».

«Это мероприятие проводилось впервые в истории Севастополя и Российской Федерации. Голосование показало, что Севастополь неоднороден», — сказал глава отделения «Справедливой России» Дубовик. Он пояснил, что во время голосования часть опрашиваемых заявляли об игнорировании выборов губернатора либо о том, что «не отдадут свои голоса за «пришлых». Есть те, которые просто ругаются, и те, кто хвалит положение в городе».

Уверенно говорить о выдвижении единого кандидата, как было заявлено ранее, уже не приходится. «Мы не ставили задачи выявить единого кандидата, а хотели определить наиболее популярную у севастопольцев кандидатуру», — заявили представители коалиции.

Пока неизвестно, поддержат ли центральные органы «Справедливой России» и КПРФ общенародного кандидата в Севастополе.

«Консультации будут внутри партии, если мы увидим, что не набираем нужного количества для преодоления муниципального барьера, то мы можем обратиться к другой политической партии с просьбой поддержать нашего кандидата», — сказал Пархоменко (КПРФ).

Руководитель отделения «Справедливой России» Дубовик также ожидает решения центрального аппарата партии и пока не отвергает возможности создания коалиции с КПРФ на уровне Севастополя. Тем более что, по его словам, в трех регионах РФ «Справедливая Россия» выдвигает единого кандидата совместно с Коммунистической партией.

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В то же время руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов подвергает сомнению возможность выдвижения единого кандидата от оппозиции в противовес кандидатуре врио губернатора Дмитрия Овсянникова.

«Организаторы ставили задачи, не видя конечного результата. Не было базы, не была заявлена программа единого кандидата, непрозрачна сама процедура голосования», — прокомментировал он ИА REGNUM

«Хорошая идея «народных праймериз» была испорчена и превратилась в малоинтересное формальное мероприятие. Результаты беспочвенны, партии посмотрели, у кого больше «фишек» на руках», — говорит политолог, добавив, что коалиция 10 партий не отражает всего спектра оппозиционных сил Севастополя.

Кроме этого, Рябов прогнозирует, что коалиция, возможно, сменит ориентиры и переключится на поддержку других кандидатов.

«При определенных обстоятельствах они могут поддержать кандидатуру Овсянникова, если тот пойдет навстречу местным партиям, — предположил Рябов. — Либо сторону более перспективного кандидата, который пока не заявил о своих политических амбициях».

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Как сообщало ИА REGNUM, политсовет местного отделения «Единой России» утвердил пять кандидатов для участия в праймериз по отбору кандидатов для участия в выборах губернатора Севастополя. В список участников вошел врио главы города Дмитрий Овсянников.