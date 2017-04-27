Эксперты: «Севастополь будет кипеть», но конкурентов у Овсянникова нет

Севастополь, , 09:20 — REGNUM Политологи, анализирующие обстановку в Севастополе в преддверии выборов губернатор, единодушны во мнении, что выборы не будут конкурентными, однако допускают, что напряженные взаимоотношения врио губернатора Дмитрия Овсянникова с местными элитами могут обернуться «неоднозначной ситуацией». Об этом говорилось 26 апреля в ходе круглого стола «Новые губернаторы и старые элиты», прошедшего в пресс-центре ИА REGNUM.

По оценке Агентства политических и экономических коммуникаций, Севастополь отличается от других регионов России заметными протестными настроениями и влиятельными элитными группами, независимыми от губернатора.

При этом, как заявил генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов, компромисс с местными элитами позволил главе Севастополя провести кадровое обновление вскоре после назначения на должность. Вместе с тем, некоторые политологи считают, что полная смена команды, без включения местных специалистов, «не пошла ему на пользу».

«Сложной» назвал ситуацию в Севастополе политолог Максим Жаров. Он считает, что «внутриэлитное напряжение» с командой экс-спикера Заксобрания Алексея Чалого способно серьезно обострить безальтернативный сценарий выборов.

«Там сейчас пошли сигналы из лагеря команды Чалого о том, что Меняйло (бывший губернатор города — прим. ИА REGNUM ) был лучше Овсянникова. Такие разговоры идут публично. Поэтому говорить о том, что для Овсянникова там все хорошо, я бы не стал. По крайней мере, внутриэлитная ситуация там очень напряженная», — уточнил Жаров.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, напротив, не исключил возможности договоренностей между главой региона и местными элитами, что, по его мнению, снизит градус «бесконечной информационной войны к президентским выборам».

Политтехнолог Андрей Колядин прогнозирует, что ситуация с выборами в Севастополе «может стать неоднозначной», поскольку «регион очень своеобразный, и там еженедельно происходят события». Он проиллюстрировал положение примерами «бунтующей» Общественной палаты; намерением коалиции региональных отделений партий выдвинуть единого кандидата и отказом местных ветеранских организаций от предложения власти объединиться в Координационный совет.

«Я думаю, что до самых выборов Севастополь будет кипеть, и после выборов это продолжится: не сумеет Овсянников выстроить элиты так, чтобы тихо — мирно жили до следующих электоральных циклов», — делает вывод эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Севастополе пройдут прямые выборы губернатора.

Дмитрий Овсянников, который с июля 2016 года является исполняющим обязанности губернатора Севастополя, примет участие в праймериз севастопольского отделения партии «Единая Россия».

Кроме этого, коалиция региональных отделений политических партий заявила о проведении в мае «народного голосования» горожан по определению кандидата-севастопольца для участия в выборах.

О своем желании стать губернатором заявил также бывший ЛДПРовец, а ныне член партии «Родина» Роман Худяков.

Ранее среди населения обсуждалась идея о возможном выдвижении на выборы командующего Черноморским флотом Александра Витко из-за отсутствия в городе реальных политических тяжеловесов.