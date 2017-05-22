Ростов-на-Дону, 22 мая, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Археологи исследуют кладбище меотов, найденное в ходе реконструкции к ЧМ-2018 улицы Станиславского в Ростове-на-Дону. Эти древние племена (предки адыгов) поселились на восточном и юго-восточном побережьях Азовского моря в I веке нашей эры. Пока точный возраст останков выясняют в лаборатории, учёные предполагают, что найдены скелеты на территории древнего Ростовского городища, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Museum-tanais.ru Древнее городище «Танаис»

Историки считают, что Ростовское городище было основано в I—III веках нашей эры. Предположительно, поселение в III веке стерло с лица земли нашествие гуннов. Впоследствии его территорию определили в 1926 году.

Согласно перечню объектов культурного наследия Ростова-на-Дону, Ростовское городище входит в список памятников археологии города, состоящих на государственной охране. Территория древнего поселения находится в границах улицы Чехова — проспекта Ворошиловского — улицы Седова — улицы Береговой. Исследования этой территории продолжатся до декабря 2017 года.

Ростов-на-Дону ученые называют уникальным городом, так как стоит на месте сразу нескольких древних поселений. В учебном пособии заведующего кафедрой археологии и истории древнего мира ЮФУ Алексея Кияшко говорится о 10 меотских городищах: Хапровском, Мокро-Чалтырском, Сухо-Чалтырском, Нижне-Гниловском, Темерницком, Ростовском, Кизитериновском, Кобяковском, Крепостном и Подазовском.

Напомним, что реконструкция улицы Станиславского началась в марте 2017 года. Электрический транспорт пустили пока в обход — по «трамвайной» улице Горького. Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость работ составит около 1 млрд рублей. Разработка проектно-сметной документации началась ещё в 2014 году, но постоянно дорабатывалась. В итоге проект был одобрен осенью 2016 года.

Предполагается, что проезжую часть вымостят плиткой, предусмотрено строительство системы ливневой канализации, частичное переустройство подземных коммуникаций. Реконструкция улицы Станиславского позволит частично разгрузить Красноармейскую, Большую Садовую и Береговую улицы.

Ожидается, что работы на Станиславского завершат аккурат к проведению мундиаля — в мае 2018 года.

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Особенно богат на находки, представляющие научный интерес, был 2015 года. Так, в Ростове-на-Дону на месте будущего коттеджного поселка в районе Ростовского моря археологи нашли погребения, датируемые II тысячелетием до нашей эры. И это редкость, признали тогда историки.

«Впервые с 80-го года я столкнулся с такой находкой. В одной камере, предположительно, покоились останки взрослых и детей. Возможно, здесь была погребена целая семья. Все 18 погребений друг на друга не похожи и соединяют в себе две культуры — эпохи средней и поздней бронзы», — сказал руководитель археологической экспедиции Игорь Гудименко.

В том же году членам экспедиции Института археологии РАН удалось обнаружить в окрестностях будущего аэропортового комплекса «Платов» нетронутое сарматское погребение.

«К сожалению, большинство из этих захоронений было ограблено ещё в древности. Но нам повезло, в кургане 1-го могильника Чеботарев V мы обнаружили нетронутое и очень богатое погребение сарматского времени. Согласно исследованиями античных историков, женщины у сарматов принимали участие в военных действиях, выполняли жреческие функции. Косвенным подтверждением этому может служить находка оружия в этом погребении: ножи, мотыжки, заготовка меча с волютовидным навершием», — отмечал ранее один из руководителей экспедиции Роман Мимоход.

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