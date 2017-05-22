Москва, 22 мая, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Рубль продолжает восстанавливать позиции. У российской валюты в данный момент две точки опоры, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Первая заключается в дорогом сырье: баррель нефти остается в плюсе, Brent старается закрепиться выше $54. Чем ближе к заседанию ОПЕК 25 мая в Вене, тем шире будет сырьевая волатильность. Вторая точка опоры — в спросе на рублевую ликвидность на внутреннем рынке в рамках текущего налогового периода в России», — пояснила эксперт.

По ее мнению, «пока все драйверы в силе, доллар имеет шансы спуститься в область 56,00−56,05 рубля. Эта цель актуально на ближайшие сутки-двое. Далее на авансцену выступят реакции после объявления ОПЕК своих решений».

«Чуть позже тренд в паре доллар/рубль, впрочем, может смениться на противоположный. Отыграв новости ОПЕК, рынок начнет закладывать в цены вероятность снижения ставки ЦБ на июньском заседании. Дополнительное давление на «россиянина» окажет и фаза выплат дивидендов российскими компаниями», — считает эксперт.

Добавим, 22 мая доллар США к середине торгового дня стоит 56,57 рубля (-0,5%). Евро торгуется по 63,47 рубля и дешевеет на те же полпроцента. Центробанк РФ пересмотрел курсы иностранных валют на 23 мая на понижение. Теперь они составляют 56,49 рубля за американскую валюту (-67 копеек) и 63,17 рубля за евро (-47 копеек).

Читайте также: «Рубль надеется на нефть»