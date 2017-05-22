Волгоград, 22 мая, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Техническое состояние маршрутных такси в Волгограде оставляет желать лучшего. Как показали рейды служб дорожного надзора, которые проходят в областном центре ежедневно, каждая третья маршрутка работает с различными нарушениями, основные из них — это технические неисправности и несоблюдение водителями Правил дорожного движения, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Маршрутное такси

Наибольшее количество нарушений в ходе последнего рейда было в работе микроавтобусов, курсирующих по маршрутам 59, 14 и 15с. Дефекты разные — от ржавого кузова и стертого протектора на шинах до неисправности тормозов и рулевого управления. В некоторых микроавтобусах отсутствовали ремни безопасности.

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«К сожалению, не редкость, когда перевозчики, у которых отсутствуют карты маршрута регулярных перевозок, прикрепляют на кузов табличку «Заказной» и продолжают обслуживать пассажиров», — пояснил представитель комитета транспорта, связи и промышленности администрации Волгограда Дмитрий Поздняков, отметив, что это не дает права на осуществление регулярных перевозок.

Как добавили в мэрии города, особое внимание специалисты уделяют техническому состоянию автомобилей: исправности тормозной системы и рулевого управления, двигателя и осветительных приборов. Также в ходе рейдов проверяются наличие полного пакета документов у водителя и в салоне транспортного средства, предназначенного для регулярных пассажирских перевозок. Так, у водителя должно быть в наличие не только удостоверение категории D, свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО, но и путевой лист с отметками о прохождении инструктажа и медицинского осмотра, а в салоне — схема маршрута с указанием всех остановок и интервала движения.

Штрафы за нарушения этих правил достаточно большие. Так, отсутствие у перевозчика разрешительных документов на осуществление регулярных пассажирских перевозок обойдется предпринимателю-организатору перевозок в 300 тыс. рублей.

В мэрии заверили, что работа по выявлению нарушений в работе маршрутных такси продолжится.

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Транспортная реформа по-волгоградски: бойкоты, петиции, перформансы

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Волгограде уже полным ходом идёт внедрение новой транспортной схемы, которое началось с конца 2016 года. По запросам горожан практически еженедельно в неё вносятся изменения, она совершенствуется: вводятся новые маршруты, корректируются и продлеваются действующие направления, вводятся новые остановки.

Основная ставка при разработке новой транспортной схемы была сделана на электротрнаспорт, который вместе с автобусами большой вместимости обслуживает опорные направления. Сегодня по городским магистралям курсируют более 270 единиц низкопольного подвижного состава большой вместимости. Из отдалённых микрорайонов и посёлков горожан до опорных маршрутов продолжают подвозить, в том числе, маршрутные такси на вспомогательных направлениях.

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Волгоградцы сполна оценили «эффект» от отмены маршруток

Напомним, решение городских властей о закрытии 87 маршрутов в Волгограде вызвало бурю негодования как у предпринимателей и водителей маршруток, так и у простых горожан. Последовали митинги протеста, жалобы, сбор подписей под обращениями и автопробеги в защиту маршруток.

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Неоднократно дело слушалось в разных судебных инстанциях. Служители Фемиды поддержали в этом споре местных чиновников. На прошлой неделе Арбитражный суд признал законным отмену маршруток в Волгограде. Ранее региональное управление УФАС пыталось через суд оспорить п. 4 документа планирования регулярных перевозок пассажиров в Волгограде на 2016 — 2020 годы как нарушающего закон о конкуренции.

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