Волгоград, 20 мая, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Трудовой коллектив консерватории, а также студенты и родители обучающихся там воспитанников уже выразили своё возмущение и категорическое несогласие с действиями учредителя — комитета по культуре администрации Волгограда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com/volgograd_krasnii Консерватория имени Серебрякова в Волгограде

«Нам известно, что во многом увольнении Виктории Давыдовой было обусловлено ярко выраженной гражданской позицией ректора, которая в ноябре — декабре 2016 года не позволила свершиться беззаконию и не подписала документы о передаче имущественного комплекса консерватории в собственность Волгоградской области без гарантий дальнейшего функционирования учреждения, сохранения рабочих мест сотрудников и дальнейшего обучения студентов по бюджетной форме обучения», — поясняет коллектив консерватории.

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Преподаватели отмечают, что под руководством Давыдовой консерватория успешно прошла процедуру государственной аккредитации, мониторинги эффективности (впервые за последние четыре года). По словам студентов и воспитанников «Серебряковки», Давыдова — успешный руководитель, которому коллектив оказал доверие, избрав подавляющим большинством голосов.

«Это совершенно профессиональный человек (Виктория Давыдова — прим. ИА REGNUM), с которым мы прошли самый тяжелый маршрут, получили аккредитацию. Нас бы уже давно не было: мы могли лишиться права преподавать, вести занятия, заниматься образовательной деятельностью», — поделилась с корреспондентом ИА REGNUM доцент кафедры истории и теории музыки консерватории имени Серебрякова Елена Пермякова.

Собеседник агентства отметила, что в июне 2016 года Викторию Давыдову выбрал весь коллектив — это было сознательное и обдуманное решение.

«На наш миллионный город не так много людей, способных быть лидерами, организаторами, вести за собой людей. Виктория Давыдова как раз тот человек, который на это способен. Консерватория для нас, музыкантов — всегда центр искусства: это высокий уровень, высокие требования, очень важный культурный пласт. Сейчас консерваторию обезглавили. Корабль остался без капитана, с которым прошли самый трудный путь», — добавила Елена Пермякова.

Бурное обсуждение вызвала сложившая ситуация и в сети интернет. Уже начат сбор подписей под обращением в адрес комитета по делам культуры Волгограда, ОНФ, губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в областную и городскую думы.

«Серебряковка — это оазис искусства, существующего в нашем барыжном и криминальном городе вопреки, как жаль, что и симфоническое искусство тает, решили пустить под нож и его, всё грустно!» — сетует волгоградка Лора Белова.

Неравнодушные горожане оставляют за собой право выражать свое несогласие с произволом администрации всеми законными способами. Они также призвали общественность обратить внимание на события последнего времени и проявить активную гражданскую позицию.

«Действия учредителя в лице и.о. председателя комитета Дмитрия Куделькина и его заместителей Натальи Литвиновой, Андрея Ляха являются не чем иным, как расправой над неугодным руководителем. Они не считают нужным учитывать мнение коллектива и студентов. Эти действия мы расцениваем как грубое вмешательство в отлаженную Викторией Давыдовой стабильную работу учреждения, попытку срыва государственной итоговой аттестации и приема-2017», — негодуют коллектив вуза и студенты.

Напомним, разговоры о снятии Давыдовой с должности шли еще с конца 2016 года, когда разразился скандал со зданием консерватории. Его хотели передать в областную собственность для слияния учебного заведения с институтом культуры. Тогда консерваторию удалось отстоять, но учебное заведение лишилось субсидии на выполнение муниципального заказа. В начале 2017 года финансирование вернули. Но теперь ректор уволена.

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Впереди госэкзамены и приёмная кампания. А о том, кто займет кресло ректора консерватории, на данный момент пока не сообщается.

Добавим, что с конца 2016 года в Волгоградской области начались массовые и тотальные проверки учреждений культуры. Они продлятся до конца 2017 года. По итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности будут сформированы предложения по улучшению их работы и проекты развития.

Между тем процесс оптимизации далеко не так оптимистичен, как хотелось бы. В настоящее время под сокращения в Волгограде попадают и библиотеки, музыкальные школы. Так, в конце марта жители Волгограда устроили повторный пикет против закрытия детской библиотеки № 17 в микрорайоне Спартановка.