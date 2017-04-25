Волгоградская филармония «некультурно» тратила бюджетные деньги

Волгоград, , 10:59 — REGNUM Занижение арендной платы; выполнение работ, не предусмотренных госзаданием; предоставление льготных билетов не установленным категориям граждан и двойное финансирование коллектива русских народных инструментов за счет средств областного и муниципального бюджета — это неполный перечень нарушений, которые в своей деятельности допускало руководство Волгоградской областной филармонии. Как сообщили ИА REGNUM в областной контрольно-счетной палате 25 апреля, в ходе аудиторской проверки выяснилось, что учреждение культуры сдавало здание в центре города всего по 62 рубля за квадратный метр.

Требование комитета по управлению госимуществом пересчитать арендной платы за помещение, сданное под кафе, филармония не выполнила. В результате было недополучено 3 млн рублей. Еще более 830 тыс. рублей могло заработать учреждение культуры с операторов сотовой связи за занимаемое помещение, однако договора аренды на него не оформлялись, в итоге эта сумма просто утекла из бюджета.

Также неэффективно, по словам аудиторов, расходовались бюджетные средства и на оплату договоров без документов, подтверждающих факт оказания услуг, а несвоевременный переход на новую систему оплаты повлек за собой дополнительные расходы на оплату стимулирующих выплат.

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Также неоднократно нарушал руководитель филармонии и установленный порядок формирования и доведения государственного задания. В учреждении культуры снизилось количество выступлений и новых постановок, загруженность коллектива была низкой. Как следствие, снизился и уровень профессионального мастерства артистов.

Не обошлось без серьезных нарушений и при организации закупок услуг к фестивалю «Маресьев. История подвига», посвященного 71-й годовщине в Великой Отечественной войне, и праздничного концерта к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Маресьева.

Сотрудники КПС усмотрели в документах закупки не только признаки аффилированности, но и посчитали экономически необоснованной стоимость закупки. Это привело к завышению цен по отдельным видам услуг.

Обо всех нарушения КПС проинформировало главу региона, направив в его адрес рекомендации по их устранению, в том числе по улучшению системы госзакупок.

Как сообщало ИА REGNUM, комплексной проверке подвергнутся все учреждения культуры Волгоградской области. Она была начата в декабре 2016 года. В течение 2017 года специалисты проверят финансово-хозяйственную деятельность библиотек, театров, филармоний, музеев, центр творчеств. По результатам буду сделаны выводы по эффективности и целевому использованию средств.

Добавим, что в декабре 2016 года в Волгоградской филармонии произошли кадровые перемены в руководящем составе. Так, на смену директору областного учреждения культуры Виктору Кияшко пришла Светлана Матова, ранее работавшая в аппарате губернатора Волгоградской области. Кияшко покинул пост по собственному желанию.

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