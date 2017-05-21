Москва, 21 мая, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Действительно, для Христа и Евангелистов не существовало некоего «трансцендентного Бога», которого требовалось бы улавливать сложно построенной сетью ритуальной технологии. Такого рода методы как раз были характерны для окружающей языческой Ойкумены, развившей серьезную «производственно-экономическую» деятельность на базе всякого рода мистерий и посвящений.

«Тайная вечеря», Хуан де Хуанес, 1562 год

Что-то от этой индустрии впитала в себя ветхозаветная Церковь в качестве ракушек и водорослей, облепивших днище Ковчега Завета. Но когда всякого рода паразиты и симбионты начинают считать, что тот или иной организм существует только для их удобства, обычно приходит время больших перемен.

Как уродливые интеллектуальные конструкции, «наросшие» за века на корпусе христианских представлений, могут или служить к отвращению верующего либо требовать своего преодоления?

Об этом читайте в статье: Богу человек — ровня. И в страданиях и благих побуждениях

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