Киев, 19 мая, 2017, 15:53 — ИА Регнум. В базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» 19 мая попала гражданка США, представитель Центра гражданских инициатив США Вейхель Кимберли.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Администраторы сайта обвиняют жительницу Соединенных Штатов в «нарушении украинского законодательства» тем, что она побывала в составе делегации от Центра гражданских инициатив в Крыму, а также в «пророссийской пропаганде».

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Делегация участников американского Центра гражданских инициатив посетила Крым 18 мая, в поездке принял участие глава Центра Шэрон Теннисон. Целью посещения делегации было «увидеть Крым своими глазами» и узнать, «что на самом деле произошло в Крыму».

Делегация посетила международный лагерь «Артек», встретилась с американскими детьми, отдыхающими в лагере, а также возложила цветы к памятнику президенту США Франклину Рузвельту в Ялте.

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Напомним, в черный список украинского сайта «Миротворец» попадают российские культурные и политические деятели, которые, по мнению администраторов сайта, «нарушают украинское законодательство» тем, что посещают присоединившийся к России Крым. Тем не менее, в базу данных попадают и иностранные граждане, например, Стивен Сигал.