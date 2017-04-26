Стивен Сигал внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Киев, , 23:15 — REGNUM Голливудский актёр Стивен Сигал внесен украинскими националистами в чёрный список сайта «Миротворец», сообщает RT.

Звезду кинематографа США украинские радикалы обвиняют в «отрицании российской агрессии и поддержке аннексии Крыма», а также в «незаконном пересечении государственной границы Украины».

Кроме того, на сайте размещены фотографии Сигала во время посещения 65-летним артистом Крымского полуострова.

Напомним, украинский сайт «Миротворец» получил печальную известность после того, как указанные на его страницах люди, в разной степени известные широкой публике, стали подвергаться преследованиям и насилию, а в некоторых случаях и были убиты.

В базу данных сайта «Миротворец» может быть внесен любой человек, публично выражающий свое несогласие с действиями официального Киева или украинских нацистов.

Публикацию данных этих людей анонсировал в своём Facebook депутат верховной Рады и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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