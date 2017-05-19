Вашингтон, 19 мая, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Министерство финансов США, наблюдая за растущей долей российской стороны в американской компании Citgo Petroleum Corp., опасается того, что Кремль может использовать энергетику в качестве политического оружия против Соединенных Штатов. Об этом 19 мая пишет The Fox Business со ссылкой на американских чиновников и конгрессменов.

Ru.wikipedia.org Эмблема Роснефти

Так, Стивен Мнучин, глава Минфина США, пообещал подробно изучить вопрос о возможном получении российской нефтегазовой компанией «Роснефть» контроля над американской Citgo, управляющей тремя нефтеперерабатывающими заводами и нефтепроводом в США. Рассматривать этот вопрос, как сообщается, будет Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS).

Министр финансов США заверил сенат, что вопрос с «Роснефтью» будет изучать комитет, как и любой другой вопрос, касающийся деятельности иностранных компаний на территории страны. Мнучин сказал, что когда придет время, будет «очень рад обсудить этот вопрос в конфиденциальном режиме».

Кроме того, американские демократы также подняли вопрос о $500 тыс., которые Citgo выделила на инаугурацию президента США Дональда Трампа в начале 2017 года. Как пишет издание, это произошло на фоне усугубившегося кризиса в Венесуэле, «который вынудил венесуэльскую компанию PDVSA искать чрезвычайно финансовой помощи у «Роснефти» и других компаний».

Все дело в связи «Роснефти» с венесуэльской Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA). Отметим, что в 2016 году последняя заложила долю участия 50,1% в Citgo в рамках облигационного свопа с инвесторами на сумму $2,8 млрд. Позднее PDVSA заложила и оставшуюся долю участия 49,1% в Citgo «Роснефти». Это было вынужденной мерой, так как Венесуэла находится в крайне тяжелом экономическом положении, а PDVSA и вовсе может обанкротиться. В этом случае теоретически три нефтеперерабатывающих завода, девять трубопроводов, 48 терминалов Citgo в Соединенных Штатах будут принадлежать «Роснефти».

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Эта ситуация стала поводом для того, чтобы в начале мая 2017 года представители Республиканской и Демократической партий объединились и подготовили законопроект, направленный против того, чтобы «Роснефть» не могла получить контроль над любой американской энергетической компанией. Тогда республиканцы и демократы призвали министра финансов США проверить сделку российской нефтегазовой компании и венесуэльской. По мнению политиков, эта сделка может быть угрозой «национальной безопасности и энергетической независимости» Соединенных Штатов.

Что касается позиции «Роснефти», то ранее глава компании Игорь Сечин говорил, что в рамках работы по покупке нефти в Венесуэле была предоставлена предоплата, были получены объемы энергоносителя. Однако для гарантирования возврата «Роснефть» просила PDVSA предоставить залог, в результате чего и были получены акции американской «дочки» Citgo. Тогда же Сечин отмечал, что российская нефтегазовая компания не намерена получать контроль над Citgo.

Масла в огонь подливает еще и то, что в апреле американский энергетический гигант Exxon Mobil Corp. хотел возобновить совместную деятельность с «Роснефтью» в проектах на Черном море, поэтому компания США просила сделать для нее исключение в связи с антироссийскими санкциями. Но такое предложение власти отвергли, а законодатели заявили, что любой вопрос с участием президента США Дональда Трампа (западные СМИ считают, что он связан с этим предложением) и России будет тщательно проверяться из-за федерального расследования о связях администрации Трампа с РФ в ходе предвыборной кампании в 2016 году. В свою очередь, администрация действующего американского лидера все подобные обвинения отвергает.