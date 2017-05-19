Москва, 19 мая, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Возможность открытых дебатов с миллиардером Алишером Усмановым не пугает оппозиционера Алексея Навального, против которого бизнесмен выдвинул иск о защите чести и достоинства. Об этом Навальный заявил в ходе трансляции на своем канале в YouTube.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

Навальный отметил, что ряд СМИ заявили о готовности провести дебаты с участием оппонентов. Оппозиционер, в свою очередь, выразил готовность участвовать в подобных мероприятиях.

«Я, обращаясь в том числе к Алишеру Бурхановичу Усманову, на «вы», говорю, что да — я готов участвовать в таких дебатах. Если вы не боитесь этого диалога, если готовы отвечать не в режиме видео на YouTube, а в режиме дебатов — пожалуйста, я этого не боюсь», — сказал Навальный.

Кроме того, Навальный пообещал подготовить развернутый ответ на обвинения со стороны Усманова. По его словам, соответствующая запись будет сделана после 21 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алишер Усманов опубликовал на своей странице в соцсети видеообращение к Алексею Навальному. Бизнесмен заявил, что оппозиционер распространяет о нем ложную информацию, за что рано или поздно понесет ответственность. В ролике Усманов пояснял, что является честным российским предпринимателем, который развивал свои предприятия и создавал новые рабочие места.

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Напомним, в апреле Алишер Усманов подал иск против Навального. Поводом стал видеоролик, записанный оппозиционером, где в числе прочего утверждалось, что Усманов подарил одному из некоммерческих фондов, якобы связанных с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, земельный участок с особняком.

Усманов заявил, что подобные утверждения — клевета, и потребовал от Навального опровержения. 30 мая 2017 года в Люблинском суде Москвы должны состояться предварительные слушания по иску Усманова к Навальному о защите чести и достоинства.

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