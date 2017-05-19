Хабаровск, 19 мая, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Небывалая атака клещей на Хабаровский край смертельно опасна для людей и собак. С 8 по 14 мая в лечебные учреждения региона обратились по поводу укуса клещей 488 человек, из них 212 детей. Ветеринары отмечают вспышку смертельно опасного заболевания собак — пироплазмоза, причиной которого чаще всего становится укус вредоносного насекомого, передает корреспондент ИА REGNUM.

JerzyGorecki Клещ

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Пострадавшие от укуса клещей люди есть почти во всех районах края. С начала опасного сезона в медицинские учреждения обратились 1200 человек. Экстренную помощь укушенным врачи оказывали в 616 случаях, в том числе 447 детям. При этом, медики подчеркивают, что на бесплатную экстренную помощь — введение иммуноглобулина — могут рассчитывать лишь несовершеннолетние и лица пожилого возраста.

Ни в одном из случаев заражение вирусным энцефалитом не подтвердилось.

Собакам в Хабаровском крае повезло меньше. Ветеринары отмечают участившиеся случаи обращений владельцев собак, которым после обследования ставиться страшный диагноз — пироплазмоз. Раньше такое заболевание в регионе считалось едва ли не экзотическим. Без экстренного лечения животное погибнет.

Пироплазмоз — сезонное паразитарное заболевание, передающееся укусом клеща.

Защитить домашнего любимца можно с помощью специальных противоклещевых средств, ошейников, продающихся в любой ветеринарной аптеке. Специалисты рекомендуют одевать любимцев в специальную собачью одежду во время прогулок в лесах и парках. А лучше всего от прогулок в зеленой зоне, где не проводилась специальная обработка, вообще пока воздержаться.

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Как сообщало ИА REGNUM, медиков на всей территории России тревожит небывалая активность клещей в этом сезоне. Опасные насекомые атакуют людей повсюду, независимо от климатического пояса — и в Крыму, и в Приморье. От укусов клещей страдают как люди, так и животные.