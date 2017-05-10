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Более 1,5 тыс. жителей Алтайского края пострадали от клещей

Происшествия

С подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом зарегистрировано 28 пациентов

Алтай
© Светлана Шаповалова
Алтай

Барнаул, 10 мая 2017, 07:46 — REGNUM  В текущем сезоне активности клещей, который начался в Алтайском крае 26 марта, от укусов пострадали 1582 человека, из них 552 ребенка до 14 лет. Это значительно меньше, чем в 2016 году: тогда количество пострадавших на начало мая составило 2860 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Известно также, что у 28 жителей края подозревают заболевание сибирским клещевым тифом (2016 г. — 33). Также зарегистрированы 2 случая с подозрением на клещевой вирусный энцефалит (2016 — 2) и 3 случая с подозрением на иксодовый клещевой боррелиоз (2016 — 1) у взрослых жителей края.

Для борьбы с опасными насекомыми в крае от клещей обработано 25% подлежащихтерриторий санаториев, баз отдыха, туристических баз, парков, медицинских организаций, территорий кладбищ. Период наиболее высокой активности клещей в регионе продлится до конца мая.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года от клещей пострадали более 170 жителей Алтайского края (2016 г. — 662), из них — 78 детей до 14 лет (2016 г. — 257).

Читайте ранее в этом сюжете: Клещи атаковали уже более 170 жителей Алтайского края

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Клещевой сезон
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